¿En qué puede invertir en 2026? Los consejos de un experto en Echemos Cuentas

Imagen de referencia. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Invertir no es solo para millonarios y expertos. Si está interesado en poner a rentar su dinero, este contenido es para usted.

En Echemos Cuentas, el formato de finanzas personales de El Espectador, Gregorio Gandini, experto en finanzas y director de Gandini Análisis, habló de las alternativas, los riesgos y los aspectos que debería tener en cuenta para navegar el mundo de las inversiones.

¿Cuánto dinero necesita para empezar a invertir?

Gandini explica que hay muchas opciones de monto, riesgo y plazo. “Uno puede empezar a invertir desde COP 50.000, COP 100.000. Esto no es una carrera, la idea es ir construyendo: puede arrancar con poco, pero hacerlo”.

El consejo de Gandini es empezar tan pronto como pueda, preferiblemente con inversiones de menor riesgo. Antes de dar ese primer paso, organice sus finanzas personales.

Ahora bien, tenga en cuenta que por ningún motivo debe invertir su fondo de emergencia: ese dinero debe estar a la mano para cuando lo necesite.

Todas las inversiones tienen riesgo

Gandini sostiene que ninguna inversión está libre de riesgo, solo que para algunas es más alto. “Si alguien les ofrece una inversión sin riesgo, que paga un montón de plata, salgan corriendo para el otro lado”, recomienda.

¿En qué le conviene invertir? En lo que lo haga sentir tranquilo. Probablemente, con el paso del tiempo, cuando tenga más experiencia y entienda mejor los activos, se sentirá más cómodo asumiendo mayores riesgos.

Entre más riesgo asuma, mayor puede ser la rentabilidad. “Las personas que quieren asumir más riesgo, piensan en cuánto puede ganar, mientras que el más conservador está pensando en lo que puede perder”, dijo.

Si va a invertir por primera vez, busque una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera. Puede, por ejemplo, buscar una fiduciaria, comisionista o acercarse a un banco; allí lo asesorarán.

¿En qué invertir en 2026?

Si no quiere asumir mucho riesgo, estas son tres opciones que podrían ser cómodas para usted:

Los CDT (Certificados de Depósito a Término) son un instrumento fácil de entender: usted entrega su dinero por un periodo de tiempo determinado y recibe una rentabilidad pactada desde el inicio. Además, en el panorama actual, en el que se esperan aumentos de las tasas de interés por parte del Banco de la República, la rentabilidad podría subir.

Fondos de inversión colectiva a la vista, en los que usted invierte, pero puede retirar su dinero en cualquier momento. La tasa de interés es baja, pero es mayor a la de una cuenta de ahorros.

Fondos de pensión voluntaria bien elegidos para su tipo de riesgo.

Sobre las “cajitas” o “bolsillos” en las cuentas de ahorro que ofrecen los bancos, Gandini explicó que, como son recursos que se pueden usar en cualquier momento, tienen rentabilidades bajas.

Si está dispuesto a tomar más riesgo puede considerar bolsas, monedas o Bitcoin (tenga en cuenta que tiene una alta volatilidad).

Si quiere invertir más allá del mercado colombiano, hay opciones que se han hecho populares, como los ETF (Exchange Traded Funds), fondos que siguen índices.

“Si quiero comprar en el mercado de Estados Unidos, compro un fondo que sigue el Standard & Poor’s 500, que es un índice de la bolsa de Estados Unidos, ya están disponibles en el mercado global colombiano, a través de intermediarios. También hay plataformas, como Tyba o Trii e incluso comisionistas han desarrollado sus propias plataformas”, explicó.

También puede invertir en FIC (Fondos de Inversión Colectiva) que invierten por fuera del país.

Echemos Cuentas es el formato de finanzas personales de El Espectador. Cada jueves, a las 3:00 de la tarde, hay una transmisión en vivo con invitados para hablar sobre los temas que afectan su bolsillo.

Aquí puede ver la lista de reproducción de YouTube. También está en Spotify.

¿Tiene alguna pregunta o recomendación?

Puede escribir a: kquintero@elespectador.com o slarotta@elespectador.com

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.