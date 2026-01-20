Logo El Espectador
Economía
Administrar la escasez y crear nueva oferta: el reto energético de Colombia en 2026

El país ha preservado su seguridad energética inmediata, pero lo ha hecho comprometiendo progresivamente su soberanía en materia de energía en el mediano y largo plazo. Hay que crear una nueva oferta real, firme y competitiva.

Julio César Vera Díaz *
20 de enero de 2026 - 11:00 a. m.
Imagen de referencia.
Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

De cara a 2026, el sector energético colombiano enfrenta una de las coyunturas más complejas de las últimas décadas. El país ha logrado mantener el suministro de energía, gas y combustibles sin racionamientos ni interrupciones, pero lo ha hecho mediante una gestión cada vez más ajustada de la escasez. Este hecho, aunque relevante en el corto plazo, plantea una pregunta de fondo: ¿a qué costo se está sosteniendo la seguridad energética del país?

