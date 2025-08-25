No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Economía
Entre Trump, olas de calor y la IA: cómo cambia la demanda eléctrica mundial

La AIE proyecta que el consumo eléctrico aumentará hasta 3,7 % en 2026, impulsado por la IA, la climatización y la movilidad eléctrica, mientras el carbón pierde participación histórica.

Redacción Economía
25 de agosto de 2025 - 11:00 p. m.
Imagen de referencia.
Foto: Getty Images - Getty Images

La demanda eléctrica global se acelerará en 2025–2026, de la mano de olas de calor que disparan el uso de aire acondicionado, la expansión de centros de datos y la electrificación del transporte.

Según la AIE, la electricidad crecería alrededor de 3,3 % en 2025 y 3,7 % en 2026. La cobertura vendrá sobre todo de solar y eólica, con apoyo del gas y un repunte de la nuclear por nuevas plantas y restarts.

En paralelo, las tensiones creadas por la guerra comercial impulsada por EE. UU. enfrían el dinamismo del mercado petrolero. Para este año, la...

