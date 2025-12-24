EPM culminó la primera etapa de la venta de sus acciones en Tigo-UNE

EPM busca vender sus acciones en Tigo, las cuales representan el 50 % de la empresa. Foto: Archivo Particular

Este miércoles, Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó que se culminó la primera etapa de la venta de las acciones que tienen en Tigo-UNE.

Cabe recordar que el proceso de venta se puso en marcha después de que Millicom —uno de los principales actores del sector de telecomunicaciones en América Latina y propietario del 50% de Tigo-UNE— manifestara su interés en adquirir esa participación, así como la de Movistar, con el objetivo de fusionar ambos operadores. La eventual integración daría lugar al segundo mayor operador del mercado colombiano, capaz de competir de manera más directa con Claro, que actualmente mantiene una posición dominante en el sector.

Según lo informado por EPM, y como lo establece la Ley 226 de 1995, en la primera etapa de este proceso de enajenación las acciones fueron ofrecidas a los destinatarios que tienen condiciones especiales, entre quienes se encuentran los trabajadores activos y pensionados de la empresa, asociaciones de empleados o exempleados, sindicatos de trabajadores, fondos de empleados, fondos de cesantías y pensiones y entidades cooperativas, entre otros.

EPM no precisó cuántas de sus acciones fueron vendidas en esta parte del proceso.

Si no se llegan a vender todas las acciones (lo cual es muy probable), las que queden serán ofrecidas al público en general en la segunda etapa.

Segunda etapa: las acciones estarán a disposición del público en general. En esta etapa podrá participar cualquier persona natural y/o jurídica que cumpla las condiciones que se establezcan en el reglamento de esta etapa.

Lo anterior podría suceder en los primeros meses de 2026. “Es importante aclarar que, en cumplimiento de los principios de amplia publicidad y libre concurrencia que salvaguarden el patrimonio público, EPM en su debido momento publicará los reglamentos que detallarán las condiciones de cada etapa, los respectivos avisos con los cuales se dan inicio a cada una de ellas, además de la información relevante que pueda tener incidencia en el proceso de enajenación”, precisó EPM.

Si después de todo esto no se logra vender la totalidad de las acciones, se le dará un derecho de preferencia a los accionistas controlante, es aquí cuándo Millicom tendrá la posibilidad de comprar directamente esta participación.

“Si Millicom no hace uso de ese derecho de preferencia como accionista controlante, EPM podría, posteriormente, vincularlo a la venta y ofrecer de manera conjunta la totalidad de la participación accionaria que tengan ambos accionistas en UNE EPM Telecomunicaciones S.A. (UNE). Esto es posible gracias a la cláusula de protección del patrimonio público que se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre de 2026”, informa la empresa.

Sobre la finalización de esta primera etapa, EPM informó que, luego de haber recibido y verificado el pago de las Acciones por parte de los Adjudicatarios, procedió a solicitarle a UNE emitir los títulos accionarios en favor de ellos y realizar la respectiva inscripción en el libro de accionistas.

La luz verde de la SIC

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) aprobó la fusión entre Tigo y Movistar, pero con condiciones.

“Encontramos que esta operación ofrece beneficios potenciales, para el mercado y usuarios, en generación de eficiencias, mejoramiento de la calidad y cobertura de los servicios”, detalló Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, quien añadió que se analizaron las inquietudes que radicaron los demás agentes del mercado, incluyendo los que resultarían afectados.

La importancia de los condicionamientos radica en lo nociva que puede resultar esta integración, dado que Claro y el operador resultante concentrarán cerca del 90 % del mercado de telefonía e internet móvil.

Esto, como lo reconoce la SIC, podría derivar en riesgos de coordinación entre estos dos grandes para influir en la calidad y los precios de cara a los usuarios, así como en operaciones agresivas para afectar a los operadores más pequeños (WOM y los denominados OMV, como Suma, Móvil Éxito y Virgin Mobile).

Al respecto, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) señaló este viernes, en un comunicado, que la integración entre Tigo-UNE y Movistar “podría tener consecuencias importantes en el mercado minorista de servicios móviles”.

Las condiciones de la SIC

De cara a los operadores más pequeños, la superintendente explicó que los condicionamientos resultan “favorables”. Detalló que estas empresas pagarán tarifas más bajas por la conexión a la Red de Acceso Radioeléctrico (RAN), es decir, el costo que asume un operador pequeño para utilizar la infraestructura de un operador grande y así llegar a zonas donde no cuenta con red propia.

Ejemplo de esto es que WOM tendrá un descuento que va entre 12,5 % y el 24 % sobre la base de lo que hoy paga.

Lo anterior, añadió la superintendente, también se traduce en un beneficio para los usuarios, pues este nuevo escenario permitiría a los operadores más pequeños mantener sus tarifas o incluso ofrecer precios más bajos, sin comprometer la calidad del servicio.

Según lo informado por Rusinque, la decisión de la aprobación se dio tras un largo periodo de evaluación, en el que no solo intervino el equipo técnico de su despacho, sino también el de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), el Ministerio de las TIC y la Agencia Nacional del Espectro.

En la rueda de prensa también se explicó que, tras la resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) será la encargada de aterrizar varios de estos condicionamientos en normas específicas.

Precisamente, tras conocerse la decisión de la SIC, la Comisión emitió un comunicado en el que explicó que esas condiciones para autorizar la integración tendrán vigencia hasta tanto esta entidad expida una regulación.

Las consecuencias de la inminente integración

La CRC, así mismo, hizo una lectura del mercado de las telecomunicaciones y reconoció que la integración entre Tigo-UNE y Movistar “podría tener consecuencias importantes en el mercado minorista de servicios móviles”.

Además, recordó que el segmento mayorista de acceso y originación móvil ya presenta “altos niveles de concentración”, con riesgos de restricción para terceros operadores que utilizan Roaming Automático Nacional para la prestación de sus servicios y para los Operadores Móviles Virtuales (OMV).

Dentro de las consecuencias, la CRC menciona un aumento en la probabilidad de “efectos coordinados como consecuencia del aumento en la concentración” o un “potencial incremento en los precios que pagan los usuarios”.

En el caso del internet fijo residencial, la entidad advirtió que en algunas de las principales ciudades del país la operación autorizada podría “consolidar la posición del operador integrado y reducir o en algunos casos eliminar por completo la presión competitiva”, indicó la CRC en su comunicado.

¿Alza de precios en servicios?

Para WOM, las condiciones anunciadas por la SIC este viernes no son suficientes y advierten que, contrario a lo anunciado por la Superintendencia, el mercado colombiano sí experimentaría un alza en los precios y, eventualmente, un detrimento en la calidad del servicio.

En una rueda de prensa dada esta mañana por WOM, la compañía mencionó que, aunque de momento no tienen cálculos precisos, se estima que por la falta de condicionamientos más estrictos, las tarifas en Colombia podrían subir en cerca de un 22 %, con base en el panorama que se veía en el país antes de que llegaran al mercado.

“Tal parece que la SIC no decidió nada para proteger a los pequeños operadores, lo cual va a tener afectaciones en el consumidor final, especialmente a aquellos que pertenecen a los estratos 1 y 2. Esta es una decisión sin precedentes y el crecimiento de las telecomunicaciones en Colombia se separa de las condiciones que vemos en otros países miembros de la OCDE. Sí, Colombia será un país único en esta materia, pero no de una buena manera”, señaló la empresa.

De momento, WOM señala que evaluará en detalle los impactos que la decisión de la SIC tendrá en el mercado colombiano. Con base en lo anterior, tomará la decisión de si continuará en el país o dejará de invertir y cerrará o venderá su operación.

“Tenemos cerca de 6 millones de suscriptores, los cuales se verían afectados. La gente nos elige por los precios bajos. Sin esta oferta, muchos comenzarán a pagar más”, añadió al explicar que actualmente se paga por el uso del roaming COP 1,6 por megabyte. Ellos (WOM) habían propuesto que, de forma temporal, esta tarifa bajara a COP 0,08, pues eso les habría permitido tener reales condiciones para crecer mientras avanzan en la expansión de sus redes propias.

Las reacciones a la decisión de la SIC

Millicom, que es la gran empresa de telecomunicaciones detrás de la oferta de compra para Tigo y Movistar, dijo sobre esta decisión: “estamos analizando en detalle la resolución y, en tanto avanzamos en esa revisión, valoramos positivamente este paso, que representa un avance más hacia el cierre de la transacción. Reafirmamos nuestro compromiso con seguir contribuyendo al desarrollo digital del país, impulsando la conectividad, la innovación, la competencia y el crecimiento económico de todos los colombianos”.

Telefónica también se pronunció: “Esta decisión representa una oportunidad para construir un sector de telecomunicaciones equilibrado y sostenible. Da respuesta a una situación, en donde los grandes beneficiados serán los colombianos. Contarán con un operador con capacidad de inversión que permitirá llevar a más velocidad las ventajas de la conectividad y la tecnología”.

