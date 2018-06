EPM responde a críticas sobre túnel auxiliar que originó emergencia en Hidroituango

EPM defendió este jueves su decisión de construir un túnel auxiliar de desviación para acelerar las obras en el proyecto Hidroituango, que en un momento podía haber presentado un retraso de dos años.

Esta decisión fue puesta en tela de juicio este jueves cuando La W publicó dos actas bilaterales (15 y 25) al contrato del proyecto en las que se consignan obras que, según la denuncia, no tenían diseños detallados.

Sin embargo, Luis Javier Vélez, vicepresidente de proyectos de generación de energía de EPM, aseguró que “en un acta se pactan las excavaciones subterráneas con los soportes y en la otra las excavaciones exteriores, adecuación de depósitos y concretos estructurales y elementos metálicos para instalar allí las compuertas. En las actas se cuenta con diseño detallado de las excavaciones, con todos los esquemas constructivos, galerías de acceso y demás”.

De acuerdo con Vélez, la decisión de suscribir estas actas se dio por problemas para la construcción de las vías de acceso al proyecto, lo que, en su momento, estaba poniendo en riesgo la construcción de los túneles que desviarían el caudal del río Cauca (fundamentales para comenzar a levantar la presa y las demás estructuras).

“En estos proyectos las desviaciones se hacen solamente en periodos de verano. Por las condiciones del río Cauca se debe hacer en el primer verano del año, entre enero y febrero. Pero las obras para llegar a esos puntos nos estaban poniendo en riesgo de tener un retraso de dos años. Si yo tengo que comenzar a desviar el río, diga, en 2013 y las obras no las termino sino hasta agosto o septiembre de 2014, me toca esperar hasta 2015 para desviar el caudal y ahí hay un retraso de dos años”, aseguró Vélez, quien añadió que “ante esta situación se hacen análisis de todo tipo y se encuentra perfectamente viable, desde el punto de vista técnico, proponer esta solución, se suscriben y aprueban las actas y se construye”.

A través de un comunicado, la empresa afirmó que "mediante el acta de modificación bilateral 15 se acordaron los precios y cantidades de las obras extras relacionadas con las excavaciones subterráneas de la galería auxiliar de desviación (GAD), de sus galerías de construcción, de las galerías de acceso a las cámaras de las compuertas de desviación y de descarga de fondo, y del túnel de descarga de fondo, con sus respectivos tratamientos de soporte, consistentes en concreto lanzado, pernos, mallas, fibra y marcos metálicos de soporte en caso de ser necesarios. También están incluidos en esta Acta los trabajos de excavación, tratamientos de soporte y concretos de las losas de piso en los túneles. Esta acta se suscribió con fundamento en los diseños detallados, entregados por el diseñador, de los alineamientos en planta y perfil del túnel y galerías, los criterios técnicos de definición de tipo de terreno, el soporte a implementar en cada uno de ellos y las especificaciones técnicas de construcción".

Vélez también defendió el método de construcción del túnel auxiliar (que fue la estructura que colapsó y originó toda la contingencia en la que se encuentra sumido el proyecto). En las denuncias publicadas se insinuaba que éste no contaba con los requisitos necesarios. Al respecto, el ejecutivo aseguró que “el túnel auxiliar está hecho exactamente igual a los otros, en la misma zona del río Cauca que los otros. Estos estuvieron operando casi cuatro años sin ningún inconveniente. Esto se hizo en el mismo macizo, con la misma geología. El que presentó problemas tiene soportes estructurales, como están especificados en los diseños y todo esto está certificado en los informes de interventoría. En los túneles de desviación no se pone, necesariamente, revestimiento porque son estructuras temporales que operan mientras se construye en la presa. De hecho, la mayoría de los proyectos que conozco no tienen concreto hidráulico. Esos túneles tienen los diseños y los soportes y revestimientos que se especifican para ese tipo de situaciones”.

El informe de la ONU

De acuerdo con un informe de expertos de la ONU, el relleno prioritario utilizado para construcción de la presa de Hidroituango no “cumple con las prácticas estándar para este tipo de estructuras”.

Durante la rueda de prensa de este jueves, Vélez también se refirió al informe de la ONU y dijo que “los ingenieros de la ONU son capaces, pero no existen normas internacionales técnicas que apliquen o que definan cómo se debe construir un lleno prioritario. Éste se construye con los materiales que hay disponibles en la obra, en los depósitos y las canteras del proyecto. La presa está en la cota 412. El río está bajando de nivel. Tenemos gran tranquilidad de que no va a haber un sobrepaso de la presa”.

Y añadió que “el diseño del lleno prioritario fue avalado por asesores internacionales y por el diseñador y tiene criterios de seguridad para que, cuando pase la emergencia, se pueda volver una solución definitiva: ya tenemos diseño, materiales y contratistas. Una vez lleguemos a la cota 418 empezaremos a trabajar en la solución definitiva, que es convertir ese lleno prioritario en la presa definitiva, que será una estructura que quedará con estabilidad resistencia e impermeabilidad al paso del agua que garantiza sin ninguna duda su permanencia para 50 o más años, que son los periodos para los cuales se diseñan esas estructuras. A los ingenieros de la ONU me les quito el sombrero porque son gente muy experimentada, pero ellos no pudieron ver el avance definitivo del lleno prioritario. Por ejemplo, en uno de sus apartes dicen que el núcleo impermeable no tiene una protección de roca. Claro, en el momento en el que estuvieron acá no lo tenía porque estábamos subiendo con el impermeable, que era la prioridad para que el agua no se pasara. Pero ya hoy en día, tiene instalado completamente la protección, el enrocado hasta la cota 410. Eso no lo alcanzaron a ver los muchachos de la ONU”.