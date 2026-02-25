Es inaceptable que un banco se caiga por días: gerente general de Nubank

Marcela Torres, gerente general de Nu Colombia Foto: Nu Colombia

El pasado domingo y lunes, los usuarios de Bancolombia enfrentaron fallas en varios de sus servicios. Según informó la propia entidad, canales como la aplicación Mi Bancolombia, la sucursal virtual para personas, las oficinas físicas, los corresponsales bancarios, las transacciones a través de PSE e incluso los cajeros automáticos presentaron intermitencias.

En la práctica, esto se convirtió en un dolor de cabeza para los clientes del banco, quienes al momento de pagar en un comercio descubrían que no podían completar la transacción.

Hoy, es decir, tras cerca de tres días de empezar estos inconvenientes, Bancolombia sigue reportando problemas con sus corresponsales bancarios y pagos por PSE.

Eventos como estos no son novedosos. De hecho, en noviembre del año pasado, Bancolombia recibió una multa de COP 500 millones, impuesta por la Superintendencia Financiera, precisamente por una caída en sus plataformas ocurrida en junio de 2024.

Expertos advierten que este tipo de situaciones erosionan la confianza de los consumidores en las tecnologías financieras, especialmente en un momento en que el país busca impulsar la adopción de Bre-B, el sistema de pagos inmediatos implementado por el Banco de la República, cuyo objetivo es facilitar las transacciones cotidianas de los colombianos.

Recientemente se conoció la opinión crítica de la gerente general de Nubank, Marcela Torres, sobre lo ocurrido en los últimos días.

“Bre-B es hoy uno de los bienes públicos más importantes de los colombianos. El Banco de la República ha hecho un gran trabajo sacando este proyecto adelante, a pesar de la complejidad de organizar ‘a tantos micos para la foto’”, menciona la directiva.

No obstante, dice refiriéndose a Bancolombia, es “inaceptable que una entidad se caiga por días”. Lo que argumenta Torres es que si Bancolombia se cae no solo se afectan sus usuarios de dicha entidad sino, por extensión, todo el sistema ya que, por ejemplo, si un usuario de Davivienda quiere transferir por Bre-B a otro de Bancolombia, no va a poder cuando pasa una contingencias como estas.

“Necesitamos tener acuerdos de niveles de servicio (SLA) uniformes para todos los rieles. Y si se inclumplen, que haya consecuencias. Así se protege al consumidor y se refuerza la confianza en Bre-B. Urgente”, concluyó.

Al cierre de esta edición, las acciones de Cibest (empresa matriz de Bancolombia) cayeron 8 %, cerrando en COP 89.700.

