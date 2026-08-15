¿Es ingeniero/a y quiere ayudar tras el terremoto? Así puede sumarse

AME8683. QUIBDÓ (COLOMBIA), 12/08/2026.- Personas observan un edificio destruido por el terremoto este miércoles, en Quibdó, Chocó (Colombia). Durante un recorrido por los sectores afectados de Quibdó, capital del departamento del Chocó, en el que estuvo EFE, la defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín dijo que, aunque las autoridades locales dieron por finalizadas las labores de búsqueda y rescate, la emergencia entra ahora en una etapa en la que es necesario determinar con precisión el número de personas damnificadas y sus necesidades. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA) abrió una convocatoria para vincular a ingenieros voluntarios a las labores de atención, recuperación y reconstrucción tras el terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto. El llamado está dirigido a siete perfiles: ingenieros civiles, estructurales, geotecnistas, patólogos, y profesionales de redes, vías, hidráulica y saneamiento.

“En momentos de emergencia, la ingeniería también está llamada a servir”, afirmó la entidad al presentar la iniciativa.

Con esta convocatoria, COPNIA busca conformar una red nacional e internacional de profesionales que acompañen tanto la atención de la emergencia como el proceso de reconstrucción en las zonas afectadas por el sismo.

Los interesados en sumarse deben registrar sus datos, perfil profesional y disponibilidad a través de un formulario de inscripción, disponible en el siguiente enlace: https://forms.cloud.microsoft/r/aivwddKc5N.

Además, la entidad pidió enviar la hoja de vida al correo ingenierossolidarios@copnia.gov.co.

El COPNIA aclaró, sin embargo, que el acompañamiento de estos profesionales tendrá un carácter estrictamente técnico. Esa labor, precisó, no sustituye las competencias de las autoridades, del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, de las curadurías urbanas, ni de los profesionales responsables directos de los diagnósticos, diseños o intervenciones.

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