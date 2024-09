“Es pánico económico”: Minhacienda sobre el paro de transportadores

Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda Foto: (EPA) EFE - Ricardo Maldonado Rozo

Después de dos días de negociaciones, el Gobierno y los transportadores han llegado a algunos acuerdos, pero las partes todavía no han cedido lo suficiente como para lograr destrabar la negociación y levantar los bloqueos.

Ya es claro que no habrá más incrementos en el diésel hasta que se pueda concertar, ahora la discusión gira en torno a cómo ajustar el incremento de $1.904 que se hizo la semana pasada. El Gobierno propuso eliminarlo y realizar un ajuste de $200 mensuales hasta sumar $800 en diciembre. Esta propuesta incluía la promesa de coordinar nuevas mesas con los líderes gremiales para solucionar otros temas que estaban sobre la mesa.

Sin embargo, los gremios rechazaron la propuesta y advirtieron que solo aceptarán un aumento de $400. En un último intento de negociación de este miércoles, Ricardo Bonilla, jefe de cartera de Hacienda hizo una última propuesta: $400 ahora mismo y $400 en noviembre. Los transportadores se negaron argumentando que su economía no da para asumir ese ajuste.

Tras la reunión, Bonilla destacó un avance: “Lo importante, en el estado en el que están las conversaciones, es que sí hay un acuerdo: se puede descongelar el precio del diésel”. Bonilla aclaró que el incremento de $1.904 se definió, justamente, porque los gremios dijeron en las mesas de negociación que los pequeños aumentos mensuales, como ocurrió con la gasolina, complicaban el ajuste de los fletes.

Bonilla aseguró que el Gobierno ha puesto todo de su parte, pero que hay “intransigencia” por parte de los transportadores: “Es claramente pánico económico y tiene repercusiones graves porque no están dejando pasar los alimentos; las basuras, están creando un problema sanitario; no están dejando pasar ambulancias, niños, adultos mayores; no hay respeto por vehículos particulares”.

Minhacienda estimó que el incremento de $1.904 tendía un impacto de máximo 0,30 en la inflación de septiembre, pero ahora, Bonilla dice que puede haber un impacto mayor por el bloqueo.

El ministro insistió en que es necesario ajustar el precio del diésel y eliminar el subsidio que hoy tiene ese combustible: “El diésel en el mercado de Estados Unidos está en $15.000, puesto en otros mercados está en $18.000, en Colombia estaba en $9.600, con el ajuste quedaba en $11.600. Si hubiéramos hecho un incremento por inflación entre 2020 y este año, el precio en estaciones de servicio sería de $13.200″.

María Constanza García, ministra de Transporte, lamentó que después de la larga jornada de este miércoles, todavía no haya un acuerdo, pero dijo que el Gobierno seguirá abierto al diálogo.

