Escasez de chips: industria advierte a Trump que intervenir el mercado empeorará la crisis

(Imagen de referencia) Industrias que van desde la fabricación de automóviles hasta la electrónica de consumo se enfrentan a una escasez sin precedentes de chips de memoria Foto: MirageC

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Los intentos del gobierno por abordar la escasez mundial de chips de memoria influyendo en los precios o la capacidad de producción empeorarían una histórica restricción de la oferta provocada por el auge de la inteligencia artificial, advirtió un grupo de la industria de semiconductores a la administración Trump.

En una carta dirigida a altos funcionarios del gobierno, la asociación industrial SEMI instó a Estados Unidos a permitir que las empresas continúen firmando acuerdos a largo plazo con sus clientes y a extender las exenciones fiscales destinadas a aumentar la producción en el país. Los tres principales fabricantes de chips de memoria —Micron Technology Inc., con sede en Idaho, así como SK Hynix Inc. y Samsung Electronics Co., de Corea del Sur— son miembros del grupo SEMI.

«Si bien las políticas específicas pueden contribuir a acelerar la resiliencia de la oferta nacional, las intervenciones que distorsionan los precios o las decisiones sobre la capacidad corren el riesgo de prolongar la caída de la demanda», afirmó SEMI en su carta, según una copia a la que tuvo acceso Bloomberg News.

“Las condiciones actuales del mercado se están abordando mediante inversiones en la industria manufacturera estadounidense y una mayor atención a los acuerdos de compra a largo plazo”, añadió la organización.

Industrias que van desde la fabricación de automóviles hasta la electrónica de consumo se enfrentan a una escasez sin precedentes de chips de memoria, cuya demanda ha alcanzado niveles récord para su uso en los procesadores de alta gama que impulsan los centros de datos de IA. Apple Inc. busca ahora la aprobación del gobierno de Trump para adquirir componentes de memoria de dos empresas chinas incluidas en la lista negra del Pentágono.

La carta, fechada el 1 de julio, está dirigida al secretario del Tesoro, Scott Bessent, uno de los funcionarios a los que el director ejecutivo saliente de Apple, Tim Cook, ha estado presionando en relación con la memoria china, junto con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

La carta de SEMI no menciona a los proveedores chinos, pero contribuye a la creciente sensación en Washington de que la escasez de memorias se está convirtiendo en un desafío político. Mientras los inversores celebran el alza de las acciones de los fabricantes de memorias, los legisladores, preocupados por el bolsillo de los votantes, observan atentamente el impacto en los consumidores, evidenciado por las decisiones de Apple y Microsoft Corp. de aumentar los precios de productos populares.

Para mitigar el impacto del aumento de los precios de los productos electrónicos, SEMI propuso una solución diferente a la que plantea Apple. Instó al gobierno a colaborar con el Congreso en políticas que compensen el alza de los precios de los teléfonos y las computadoras portátiles mediante el desarrollo de deducciones o créditos fiscales para el consumidor.

En general, el grupo expresó su agradecimiento por el apoyo de la administración a la industria de los semiconductores.

“SEMI y nuestros miembros agradecen los esfuerzos proactivos de la administración Trump para reforzar la capacidad de memoria en apoyo del avance de la IA y la infraestructura de centros de datos en la búsqueda del liderazgo tecnológico de EE. UU.”, dijo Royal Kastens, vicepresidente de políticas públicas y defensa global del grupo, en un comunicado.

La escasez ha generado interrogantes políticos que van más allá de si se debe permitir a las empresas estadounidenses comprar a fabricantes de memorias chinos incluidos en la lista negra. Al menos un legislador en Washington ya ha manifestado interés en una intervención de mercado que podría obligar a los fabricantes de memorias a dar prioridad a los clientes estadounidenses en el suministro.

El senador Bernie Moreno, republicano de Ohio, envió una carta a Lutnick en abril advirtiéndole que la escasez de chips de memoria podría tener repercusiones en la industria automotriz similares a las interrupciones en el suministro y el aumento de precios observados durante la pandemia del coronavirus. La carta concluía instando a Lutnick a priorizar la demanda interna de componentes para chips de memoria.

Si bien SEMI afirmó en su carta que se espera que la capacidad de memoria crezca alrededor de un 19% anual, citando datos de la industria, agregó que la creciente demanda de infraestructura de IA eclipsaría la oferta, lo que limitaría la disponibilidad para todo, desde computadoras portátiles hasta automóviles y electrodomésticos.

Aunque todos los principales fabricantes de memorias tienen planes de expansión, ese desarrollo llevará años, mientras que un desajuste entre la oferta y la demanda ya está provocando aumentos de precios.

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