Escasez y tecnología: lo que enseña la agricultura de Israel a la de Colombia

Pese a que la Israel tiene una superficie mucho menor que la de Colombia (es de 22.145 kilómetros cuadrados, frente 1.139.000), es mucho más extenso en su desarrollo rural y tecnológico. Por eso mucho lo que tiene por aprender la agricultura colombiana de la israelí.

La economía de este país situado en el Medio Oriente es una de las más fuetes de la región y está en capacidad de exportar productos agrícolas, pese a que su territorio es semidesértico. Esto es gracias a la tecnología que han desarrollado para optimizar el uso de los recursos.

Ari Fischer, representante de MASHAV (La Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo), habla sobre cómo potenciar la agricultura en Colombia con el ejemplo de Israel.

¿Cuál es la perspectiva que tiene de la agricultura en Colombia, después de recorrer parte del país?

Me impresiona mucho Colombia por la variedad de climas que hay acá y las situaciones adversas. Quedé encantado con la zona del Eje Cafetero, la forma como se cosecha café en un declive intenso. También la calidad de la tierra en Cali y el río Magdalena. Acá las personas trabajadoras que pueden hacer de todo, pero creo que falta la exportación de frutas porque si en Israel tuviéramos el agua y tierra que tienen, podríamos exportar las frutas para el mundo.

¿Cuál considera qué es el secreto de Israel para haber desarrollado el campo y la agricultura?

El secreto de Israel es la escasez. Cuando falta el agua, la respetamos. Cada gota es utilizada y muy respetada. Y el ADN de Israel son las dificultades, nos motiva a superarlas. Somos un país del tamaño de la Guajira que exporta manga, banano, limón, varias frutas. Tenemos agricultura de precisión, muchas tecnologías para todo tipo de situación. Pero lo más importante es el trabajo entre Gobierno, universidades y empresas, que buscan soluciones a las necesidades.

¿Cómo funcionan los cultivos en conjunto con la tecnología que han desarrollado?

Tenemos sensores y a través de un dron y con inteligencia artificial podemos saber dónde está la plaga en el cultivo y en qué parte no. Un dron puede recorrer en 20 minutos lo que harían mil agrónomos. Tenemos puntualizados que supervisan donde hay maleza y en lugar de fumigar todo el terreno, solo se aplica al lugar en que está el problema y así gastamos solo el 10 % de producto, tiempo y agua. Hay otros sensores para saber en tiempo real si la planta necesita agua y está conectado a computadores que automáticamente riega.

Al ser experto en el manejo del agua, ¿qué hay por mejorar en Colombia y cómo?

El agua tema político y de educación. Es político porque deben saber cobrar o no por ella. No es posible que acá se abre un grifo de agua tratada para irrigar arroz con inundación por inundación, se trata también de seguridad hídrica. En Israel tenemos puntos donde se puede sacarla agua y tenemos cámaras para saber si un coche pasa muchas veces por este punto, nos envía una alerta.

En Colombia no están aprovechando el agua porque hay mucha y ese es un problema.

¿Cómo entender esas diferencias en el uso de este recurso que abunda en Colombia mientras que es escaso en Israel?

En Israel no había, teníamos agua para 600.000 habitantes y ahora tenemos para 15 millones de personas, agricultura e industria. Contamos con el mar de Galilea que es un lago de agua dulce, pozos artesianos y agua desalinizada del mar. Cada gota se paga y para resolver el problema de pérdidas tenemos equipamientos especiales con medidores de inteligencia para contar cada gota y cada fuga. A las empresas de Israel a las empresas no les interesa cobrar por el exceso de agua que no se utiliza, sino que se preocupan porque haya agua para todos.

Estamos utilizando agricultura de precisión con tecnologías de sensores que nos permitieron disminuir en un tercio la cantidad del agua y así nos sobra más agua para otros sectores.

En Colombia falta legislación para saber en qué se puede usarla, los precios. Y también debe haber concientización sobre el uso de este recurso, es un problema mundial. En otros países ya está faltando el agua y sube el precio de los productos porque hay más demanda, mientras que la oferta disminuye.

¿Cuál es el potencial que tiene Colombia en términos de agua y agricultura?

El país tiene buenas aguas, excelentes en términos de calidad. Puede ser un tercero en el mundo en seguridad alimentaria. Creo que es muy interesante y empezar algunos proyectos de fruticultura acá para exportar frutas a otros mercados y crear trabajo porque hay demanda.

¿Cómo se podría lograr ese potente desarrollo rural que tiene Israel?

Ustedes tienen un servicio de extensión que es el Sena y es algo que puede servir de modelo en otros países del mundo. Pero hay que traer la tecnología, esa es la única manera de avanzar y resolver el problema de cómo producir más con menos. La idea es que haya agricultura familiar, orgánica y sustentable.

¿A qué productos se le debería dar prioridad en Colombia?

Debería haber mayores esfuerzos para producir frutas de exportación, ese es un buen camino. Colombia puede producir todo, tiene tierras, agua, buenos suelos. Serían muy buenos para la fruticultura porque también tienen la ventaja de que los diferentes climas permiten producir frutas en épocas en las que no hay en el mercado.

¿Cómo entender que un país con tantos recursos tenga una agricultura menos desarrollada que un país semidesértico?

Cuando no se tienen recursos, se respetan más. Toda la tecnología de Israel fue desarrollada a través de los problemas que teníamos y se aplicaron a los diferentes sectores. Tuvimos que aprender cómo plantar en la arena del desierto y a darles a las plantas los nutrientes que necesita.

