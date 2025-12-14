Esta semana el Banco de la República decidirá sobre tasas de interés: así está el panorama

Germán Ávila, ministro de Hacienda, y Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, en la rueda de prensa sobre tasas de interés. Foto: Banco de la República

Este viernes, la junta directiva del Banco de la República tomará la última decisión del año sobre las tasas de interés.

El pasado 31 de octubre, la junta directiva decidió, por cuarta ocasión consecutiva, mantener estable la tasa de interés de política monetaria en 9,25 %, en línea con las proyecciones del mercado. De hecho, este año el Banco de la República sólo ha efectuado un recorte, en abril.

Como en otras ocasiones, la votación fue dividida: cuatro codirectores votaron por mantener las tasas, mientras que dos lo hicieron por un recorte de 50 puntos básicos y uno más por uno de 25. El resultado de las deliberaciones fue exactamente igual al de septiembre y julio.

La principal razón para no bajar las tasas de interés fue la inflación: para septiembre, el último dato anual disponible en ese momento, el Índice de Precios al Consumidor se ubicó en 5,18 %. Este dato representó el cuarto incremento consecutivo.

Buena parte de la labor del Banco de la República es mantener el crecimiento de los precios dentro de un margen que considera saludable. En Colombia, esa cifra se ubica en 3 %.

La tasa de política monetaria que fija el Banco de la República afecta las otras tasas de la economía (como las de los créditos). Con tasas altas, básicamente, es más caro endeudarse y, por ende, se espera que las personas consuman menos y se contenga el aumento de los precios.

Entre septiembre de 2021 y abril de 2023, la junta decidió aumentar las tasas de interés hasta el 13,25 % y mantenerlas varios meses para contener la inflación, que subió en medio de la reactivación económica después de la pandemia (tocó techo en marzo de 2023, cuando se ubicó en 13,34 %). Como los precios cedieron, el Emisor empezó a recortar los tipos de interés en diciembre de 2023. Sin embargo, el ajuste se ha hecho a un ritmo más lento del que preferiría la administración de Gustavo Petro, que sostiene que bajar las tasas es necesario para reactivar la economía, especialmente en un momento fiscal complejo.

Las expectativas para la última reunión del año

El panorama de la inflación mejoró levemente en noviembre (último dato disponible), cuando se ubicó en 5,3 %.

Pero, como destacó Mariana Quinche, economista de BBVA Research, “aunque la inflación anual se desaceleró tras cuatro meses consecutivos al alza, aún se mantiene por encima del 5 %, lo que respalda la postura cautelosa adoptada por la junta del Banco de la República en sus recientes reuniones de política monetaria”.

En general el mercado espera que la junta directiva mantenga las tasas de interés en 9,25 %, pero como destacó Investigaciones Económicas de Banco de Bogotá en su último informe, “no se descarta un alza”.

Investigaciones Económicas de Grupo Cibest-Bancolombia destacó que las expectativas de inflación a doce meses han incrementado en 39 puntos básicos, hasta 4,5 %, mientras que las de veinticuatro meses se ubican en 3,8 %. “Prevemos que la tasa de interés cerrará este año en el nivel actual (9,25 %), tal que la postura de política se mantendría en terreno contractivo. Esto debido a que el contexto inflacionario no se encuentra del todo resuelto, se mantiene muy por encima del rango de tolerancia y con riesgos sesgados al alza”.

En el último Informe de Política Monetaria, el Banrep estimó que la inflación se ubicará en 5,1 % a finales de 2025 y en 3,6 % en diciembre de 2026, todavía lejos de la meta.

