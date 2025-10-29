Logo El Espectador
Estaciones de carga de vehículos eléctricos deberán ser interoperables: Gobierno

El Ministerio de Minas y Energía presentó un proyecto de resolución para unificar la infraestructura de carga eléctrica en el país.

Redacción Economía
30 de octubre de 2025 - 01:40 a. m.
(Imagen de referencia) Esta resolución establecerá estándares para que no haya problemas de carga en las estaciones.
Foto: EFE - RONALD PENA R
En Colombia, cargar un vehículo eléctrico no será un problema. Así lo promete el Ministerio de Minas y Energía, entidad que recientemente presentó un proyecto de resolución que apunta hacia ese objetivo.

La instrucción que da la cartera consiste en que, en las estaciones de carga eléctrica donde se abastecen estos vehículos, las conexiones deberán ser interoperables, es decir, compatibles entre sí bajo los estándares comunes.

“La interoperabilidad se convierte en el nuevo pilar de la Transición Energética Justa del Gobierno del Cambio, con reglas claras, transparencia y acceso equitativo a la movilidad limpia”, dijo el ministerio.

Este proyecto de resolución fue socializado con más de 150 representantes del sector energético, la industria automotriz, la academia y los gremios.

Según lo manifestado por la viceministra de Energía Karen Schutt, esta iniciativa marcará un antes y un después en la política pública de energía y movilidad del país, pues brinda confianza a los usuarios y fomenta la inversión privada.

“Cada punto de carga interoperable es una oportunidad de desarrollo, innovación y equidad. Con esta resolución, Colombia consolida su liderazgo regional en electromovilidad y reafirma su compromiso con una transición energética justa y sostenible”, añadió Schutt.

Según las cifras del ministerio, Colombia cuenta con 229 estaciones de carga pública, 401 cargadores y 746 conectores, concentrados principalmente en Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca.

Lo que sigue es llevar toda esta infraestructura a regiones intermedias y rurales, para así cerrar brechas y generar oportunidades.

“El proyecto establece la adopción de los conectores Tipo 2 (AC) y CCS2 (DC), los más usados en el mercado global, además del protocolo OCPI, que permitirá reportar en tiempo real la ubicación, disponibilidad y tarifas de cada punto de carga. Toda la información será administrada por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y publicada en plataformas abiertas, en línea con la política de datos abiertos del Gobierno Nacional”, explicó el ministerio.

Se estima que para el año 2030, el país necesitará más de 20.000 puntos de carga, lo que implicará una inversión de entre USD 224 y USD 390 millones.

Por Redacción Economía

Alvaro Younes(66505)Hace 52 minutos
Lo primero es saber si hay cargadores suficientes de carga rapida, lo segundo saber si el gobierno puede obligar a las EDS a implementar esa tecnología y quien asume el costo, lo tercero es saber si en las regiones intermedias el servicio eléctrico es estable, lo cuarto, hay que bajarle el precio a esos eléctricos, pues son de menor costo pero aqui inmensamente caros, lo quinto es saber de precios e impuestos, no suceda que salga mas caro el huevo que el caldo
