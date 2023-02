“Estamos en condiciones de avanzar en las negociaciones con Viva”: JetSmart

Estuardo Ortiz, CEO de JetSmart Foto: JetSmart

Viva Air ha sido noticia en las últimas semanas. A mediados de enero, la Aerocivil anuló su decisión en primera instancia sobre la integración entre la aerolínea de bajo costo y Avianca, después de haberle dicho que no a la operación en noviembre. Desde entonces han llovido anuncios por todas partes: Viva entró en proceso de reestructuración empresarial, Avianca nuevamente propuso condicionamientos para tener el sí de la Aerocivil y JetSmart y Latam pusieron nuevas cartas sobre la mesa.

JetSmart es una aerolínea de bajo costo que entró al mercado colombiano en 2019. Actualmente, cuenta con vuelos internacionales desde Bogotá, Cali y Medellín. También ofrece este tipo de rutas en Brasil, Uruguay y Paraguay y rutas domésticas en Chile, Argentina y Perú. El pasado 7 de febrero la aerolínea manifestó públicamente su intención de comprar el 100 % de las acciones de Viva, una semana después, Latam hizo un anuncio similar. Noticias que no le cayeron bien a Avianca, pues golpean su argumento de que es la única salvación de la low cost colombiana.

Castlesouth Limited, titular de los derechos de voto sobre Fast Colombia SAS, el operador de Viva en Colombia, advirtió que cualquier negociación con Latam, JetSmart u otro tomaría tiempo por las autorizaciones regulatorias. Y tiempo, asegura, es lo que Viva no tiene. Por eso le pide al Gobierno que apruebe la integración con Avianca y que el interés de las otras aerolíneas no sea “una distracción para el proceso”.

Pese a estas declaraciones, las dos aerolíneas han dicho que mantienen sus intenciones. En entrevista con El Espectador, Estuardo Ortiz, CEO de JetSmart desde su fundación (julio de 2016), explica por qué el interés en Viva y responde a las acusaciones de Avianca.

¿Cuál es el objetivo de JetSmart con Viva?

JetSmart es una línea aérea de ultra low cost. Estamos en Perú, Argentina y Chile. En Colombia, desde 2019, tenemos rutas internacionales (que conectan Bogotá, Medellín y Cali con Santiago de Chile y a Cali con Antofagasta). Hemos visto muy de cerca el desarrollo del mercado doméstico, tanto así, que, en nuestra visión de largo plazo para Sudamérica, el país es el segundo mercado más importante de la región.

El desarrollo de Viva nos parece muy interesante, pues nuestro modelo de negocio también está basado en ofrecer precios bajos y rutas nuevas, por eso nuestro interés de avanzar en una negociación para comprar el 100 % de las acciones. Sabemos que ha habido preocupación, de hecho, la autoridad aeronáutica había negado la integración entre Avianca y Viva en primera instancia, luego hubo una decisión que cambió todo el 18 de enero.

La propuesta de JetSmart trae beneficios para el consumidor porque nosotros no tenemos ningún tipo de ruta en común con Viva en el mercado doméstico y podemos sumar muchísimo, teniendo en cuenta lo que hemos logrado en los otros tres países al conectar ciudades secundarias con vuelos directos. Además, generamos una reducción de 35 % en las tarifas, cuando lo comparamos con los precios previos a la entrada de Jetsmart.

La semana pasada, Avianca señaló que esta propuesta es “a todas luces inviable” e incluso que JetSmart no cuenta con la capacidad de adelantar este proceso. ¿Qué dice al respecto?

El único que puede hablar sobre la capacidad de JetSmart es JetSmart. Ya hemos declarado que estamos en condiciones de avanzar en el tema. Evidentemente, Avianca ha impulsado una agenda, pero la autorización gubernamental de una transacción de JetSmart con Viva sería muchísimo más simple porque son condiciones de mercado diferentes. Al no tener ninguna ruta en común, no existe concentración, no existe ninguna consideración importante respecto a la libre competencia.

Se ha hablado poco sobre cuál será el impacto en los usuarios: justamente en ese punto Jetsmart tendría mucho más beneficios.

¿Por qué deciden manifestar interés ahora? Teniendo en cuenta que Avianca presentó su propuesta hace meses.

Nuestro interés estratégico en Colombia se manifestó mucho antes. En octubre de 2022 manifestamos la intención de operar rutas domésticas y la audiencia pública se realizó el 24 de noviembre. Estamos aún a la espera de la aprobación de los permisos. Sabemos que hay preocupaciones respecto a la integración Avianca-Viva por la potencial concentración del mercado, particularmente, en el Aeropuerto Internacional El Dorado. No hay que olvidar que el número total de operaciones está restringido en ese terminal. Tanto así, que para ingresar al mercado doméstico en Colombia no basta con solicitar el espacio como en otros países.

Frente a esta situación, una de nuestras opciones para entrar al mercado era, efectivamente, hacer una oferta por Viva. El contexto de la aviación en el mundo y en la región ha cambiado respecto a 2022 y 2021, vemos mejores proyecciones y mayor demanda, ya quedaron atrás gran parte de las restricciones por el COVID-19, por eso es un contexto propicio, pero si hay concentración del mercado, no es tan fácil entrar. Por ejemplo, solicitamos un slot (turnos de despegue y aterrizaje) para abrir la ruta Bogotá-Lima y al día de hoy se nos ha negado.

Un punto importantísimo en la discusión es cómo Colombia puede permitir, en la distribución de los slots, particularmente de Bogotá, que haya más competencia, ya que la normativa favorece al competidor establecido.

¿En qué estatus se encuentran hoy las negociaciones con Viva?

Hemos tenido interacciones con Castlesouth, accionista registrado de Viva Air, y esperamos que estas continúen avanzando. Al final, es de interés de ellos avanzar, especialmente después de haber puesto la empresa en reorganización empresarial la semana pasada.

Castlesouth Limited, titular de los derechos de voto sobre Fast Colombia S.A.S., asegura que JetSmart no ha presentado una oferta y que las aprobaciones en un posible negocio tardarían tiempo que la aerolínea no puede esperar...

JetSmart continua firme en su disposición de avanzar en el proceso. Esperamos que como accionista de Viva, Castlesouth considere que la opción de JetSmart es real y que tenemos la posibilidad de darle viabilidad a la permanencia de la aerolínea en el mercado.

Como dije, una negociación generaría beneficios tangibles para los viajeros y protegería la libre competencia en el mercado. Por todo esto, esperamos que las autoridades vean con buenos ojos nuestra voluntad e interés en Viva y que las negociaciones se puedan desarrollar de manera acelerada, dada la crítica situación que Viva ha manifestado tener.

¿Cómo ven el camino de las aprobaciones con la Aerocivil?

Lo hemos hecho ya en Argentina, Chile y Perú. Colombia es un país en donde venimos operando desde hace tiempo, somos una línea establecida, con un plan de flota ambicioso para superar los 100 aviones en 2028, así que cumplimos todos los requisitos.

¿Hay sobre la mesa alguna oferta de dinero por parte de JetSmart para comprar Viva?

Todavía es muy pronto. Nuestro enfoque está en mantenernos abiertos, disponibles y comprometidos con las capacidades necesarias para avanzar en el proceso con Viva. No depende solo de nosotros, pero esa es nuestra intención. En cuanto a la posibilidad de inversión, dependerá mucho de la situación exacta de la aerolínea. Entendemos el mercado, conocemos la empresa, así que estamos preparados para avanzar por nuestro lado.

Avianca ha dicho que no se le informó la propuesta. ¿Tenían que hacerlo?

Esa pregunta hay que hacérsela a Avianca. Nosotros enviamos la información a los representantes del directorio y a la administración de Viva Air, también a su accionista Castlesouth. De ellos hemos recibido respuesta. ¿Cuál es el involucramiento de Avianca? Eso hay que preguntarlo a esa aerolínea.

