¿Están colgados los proyectos de nuevas fuentes de energía?

Actualmente, 116 iniciativas FNCER (Fuentes No Convencionales de Energía Renovable) por 4.272 MW se encuentran en ejecución y podrían entrar en operación entre octubre de 2021 y enero de 2023. Panorama.

Con la llegada de las primeras turbinas para el plan Guajira I de Isagén se concreta el avance de los proyectos de fuentes no convencionales de energía que impulsará la transición energética del país. Muchos especialistas consideraban que este proceso iba a debilitar el precio de los combustibles fósiles, pero no ha sido así. La demanda mundial por crudo se fortalecerá con la recuperación de la economía mundial, afectada por la pandemia. Solo en tres o cuatro años se espera un repunte de las energías renovables no tradicionales.