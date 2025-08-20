Estas son las 10 marcas de cerveza más valiosas en 2025

Corona Extra es la marca de cerveza más valiosa del mundo. Foto: AFP - KENZO TRIBOUILLARD

La industria cervecera es un negocio que se fortalece año a año. Cifras manejadas por la firma Grand View Research muestran que, en 2024, el mercado mundial de esta bebida se rondó los US$839.000 millones. Las estimaciones apuntan a que 2030 cierre con más de US$1,24 billones, con un crecimiento anual compuesto del 6,8 % desde 2025.

“Los patrones de consumo de cerveza han cambiado drásticamente, con un consumo en declive en los países tradicionalmente bebedores y grandes ganancias en los mercados emergentes y lugares donde tradicionalmente se consumían vino y licores”, explica la firma.

En medio de este repunte cervecero, las principales marcas siguen ganando protagonismo.

Un análisis de la firma Brand Finance, consultora independiente líder en valoración de marcas, determinó el top 10 de las más valiosas en 2025.

Es así como Corona Extra es la marca de cerveza más valiosa del mundo, con una valoración de US$13.400 millones. Le siguen de cerca Heineken, con US$12.900 millones y Budweiser, con US$11,9 millones.

En la posición número cuatro está la cerveza Modelo, cuya valoración es de US$7.100 millones. Más abajo en el listado se encuentra Bud Light (US$5.800 millones); Snow (US$4.700 millones); Asahi (US$4.600 millones); Michelob (US$4.000 millones); Tsingtao (US$3.600 millones) y Guinness (US$3.400 millones).

Brand Finance también sacó un ranking con el Índice de Fortaleza de Marca (BSI, por sus siglas en inglés), el cual mide qué tan fuerte y valiosa es una marca según su reputación, presencia y lealtad de los clientes.

Para esto, a cada marca se le da una puntuación que va de 0 a 100, siendo este último número la más alta calificación.

Tsingtao sigue siendo la marca de cerveza más fuerte del mundo, con un índice de fortaleza de marca (BSI) de 95,6 sobre 100 y una calificación AAA+.

El ranking continúa de la siguiente forma:

Red Horse: 95

Leffe: 94,7

Mahou: 93,2

Snow: 92,5

San Miguel Beer: 91,4

Carling Black Label: 86,9

Sagres: 85,2

Corona Extra: 83,6

“Los datos de Brand Finance muestran que quienes beben cerveza sin alcohol tienen un 68 % más de probabilidades de estar interesados en el deporte y más del doble (106 %) de estar interesados en correr, en comparación con la población general. Esta tendencia refleja un creciente interés del consumidor por moderar el consumo de alcohol y priorizar la salud, sin renunciar a la experiencia social de disfrutar de una bebida. Se trata de un sector clave en crecimiento dentro del mercado de bebidas alcohólicas, y marcas como Guinness, capaces de atraer tanto a bebedores con y sin alcohol, están bien posicionadas para aumentar su valor de marca a medida que las preferencias de los consumidores siguen cambiando”, explica el reporte.

Según Grand View Research, la cerveza tipo lager fue la que más representó una participación en los ingresos globales, con 76,1% en 2024. Por envase, la cerveza embotellada representó una participación de ingresos del 45,7% en 2024.

