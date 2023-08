Estas son las ciudades con más desempleo en Colombia

La informalidad sigue siendo una de las mayores preocupaciones. Foto: El Espectador - Óscar Pérez

Esta semana hubo una buena noticias: la cifra de desempleo en Colombia bajó en junio y quedó en 9,3 %, 1,9 puntos porcentuales menos que en junio de 2022 (11,3%).

De acuerdo con las cifras del DANE, en junio de este año, frente al mismo mes del año anterior, la población ocupada aumentó en más de un millón de personas, el número de desempleados se redujo en 419.000 y la población por fuera de la fuerza laboral se contrajo en 62.000.

En el trimestre abril-junio de 2023, la tasa de desempleo fue 10,2 %, 0,8 puntos porcentuales menos que en el mismo trimestre de 2022. En este periodo la tasa de desempleo para la juventud, personas de 15 a 28 años, fue de 17,1 %, una mejora frente al mismo trimestre de 2022 (18,4 %).

Es tiempo de ver cómo les fue a las ciudades.

📍 Las ciudades con más desempleo en Colombia

Teniendo en cuenta las cifras del trimestre abril-junio, Arauca (30,7 %), Quibdó (27 %) y Mocoa (25,4%) son las tres capitales con más desempleo.

Mientras que las que presentan una menor tasa de desempleo son Leticia (5,5 %), Bucaramanga (8,4 %) y San José del Guaviare (9,3 %).

Al considerar las 23 ciudades y sus áreas metropolitanas (AM), las que tienen mayores tasas de desempleo son Quibdó (26,7 %), Ibagué (16,1 %) y Florencia (15,0 %). Las que presentan mejores cifras son Bucaramanga AM (8,1%), Santa Marta (8,7%) y Medellín AM (9,2%).

📍 Informalidad

Mantener el desempleo en un dígito, o incluso llevarlo en esa senda de decrecimiento que lo ha caracterizado en los últimos meses, no es una tarea fácil.

La informalidad es uno de los mayores problemas en Colombia. Para el trimestre abril-junio esta cifra fue del 55,8 %, sigue siendo alta, aunque presentó una variación importante de 2,5 puntos porcentuales menos que en el mismo periodo del año anterior.

Por ciudades, Sincelejo (70 %), Riohacha (63,9 %) y Valledupar (63,3 %) son las que tienen mayor informalidad, mientras que Bogotá (32,9 %), Manizales AM (34,2 %) y Medellín AM (37 %) tienen las menores cifras.

📍 Brecha de género

La tasa de desempleo en junio fue del 11,6 % para las mujeres y de 7,7 % para los hombres. José Manuel Restrepo, economista y exministro de Hacienda, destacó la reducción de esta brecha de género, que ahora es de 3,9 puntos porcentuales, un punto menos frente al mismo periodo del año anterior y una de las más bajas desde 2014.

“Están funcionando políticas como el incentivo al empleo femenino de ley de inversión social con la UGPP que continuó la última reforma tributaria. Clave seguir esa senda para crecer más”, dijo Restrepo.

