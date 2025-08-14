Estas son las ciudades con más informalidad en Colombia en 2025

Imagen de referencia. Protesta vendedores informales en Bogotá, en junio de 2024. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El desempleo sigue bajando en Colombia. En junio, la tasa de desocupación fue del 8,6 %, una disminución de 1,7 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior.

Aunque en materia de empleo varios resultados muestran mejoras, la informalidad sigue siendo una de las grandes preocupaciones. Más de la mitad de los trabajadores en Colombia no tiene garantizado un salario mínimo, tampoco acceso a salud, protección ante riesgos laborales, cotización a pensión, entre otras prestaciones.

También lea: El desempleo sigue cayendo en Colombia: así le fue el mercado laboral en junio

El DANE presentó los datos de informalidad para el trimestre abril-junio 2025. La entidad informó que el 55 % de las personas ocupadas son informales, una baja frente al mismo trimestre del año anterior (cuando se ubicó en 55,8 %).

En las 13 ciudades y áreas metropolitanas que analiza el DANE, la proporción de informalidad fue de 41,7 %, mientras que en los centros poblados y rural disperso, fue de 83,4 %.

La proporción de hombres ocupados informales en el trimestre fue 57,1 %, mientras que el 52,1 % de las mujeres ocupadas eran informales.

Informalidad por ciudades

En el análisis de 23 ciudades, la informalidad llegó al 43 %.

Las ciudades que registraron más informalidad fueron Sincelejo (68 %), Riohacha y Valledupar (63,6 %). Mientras que las ciudades con menor proporción de informalidad fueron Bogotá (35,6 %), Medellín (36,9 %) y Manizales (38,1%).

Conozca los datos en esta gráfica:

Población por fuera de la fuerza de trabajo

De acuerdo con el DANE, en el trimestre abril-junio 2025, el 36,1 % del total de la población en edad de trabajar se encontraba por fuera de la fuerza de trabajo.

Para los hombres esta proporción fue de 23,4 % y para las mujeres, 47,9 %.

La población por fuera de la fuerza de trabajo dedicada a oficios del hogar se ubicó en 54,4 %, seguido de la población que se dedicó a estudiar, con 23,6 %, y a otra actividad, 22 %.

El mayor porcentaje de hombres fuera de la fuerza de trabajo se dedicó a realizar otra actividad (42,7 %), mientras que la mayoría de las mujeres por fuera de la fuerza de trabajo se dedicó a oficios del hogar (70,2 %).

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.