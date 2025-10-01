Estas son las ciudades de Colombia con menores niveles de desempleo

Medellín es la ciudad con menores índices de desempleo en Colombia. Foto: Pixabay

En lo corrido de 2025, más colombianos han conseguido empleo. Según el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), solo en agosto 256.000 personas dejaron de estar desempleadas y 393.000 se vincularon al mercado laboral.

En agosto, la tasa de desempleo fue del 8,6 %. Esta cifra es 1,1 puntos porcentuales más baja que la consolidada en el mismo mes de 2024, así como 0,2 puntos porcentuales inferior a la registrada en julio del presente año.

El panorama es positivo, pues estas cifras vienen consolidando parte de los niveles más bajos que se han registrado en los últimos años. Sin embargo, otras variables como la informalidad y la brecha de género continúan generando preocupación.

Otro aspecto que preocupa son las brechas de acceso al empleo que se evidencian entre las diferentes ciudades pues entre Quibdó y Medellín, por ejemplo, la diferencia es de 18 puntos porcentuales.

Estas son las ciudades con mayores índices de desempleo

Quibdó: 24,4 %

Riohacha: 14,2 %

Ibagué: 12,5 %

Sincelejo: 11,4 %

Cúcuta: 10,3 %

Tunja: 10 %

Montería: 9,8 %

Barranquilla:9,7 %

Neiva: 9,7 %

Armenia: 9,6 %

Estas son las ciudades con menores índices de desempleo

Medellín: 6,4 %

Villavicencio: 7,3 %

Cali: 7,8 %

Florencia: 8,1 %

Bogotá: 8,2 %

Pereira: 8,3 %

Manizales: 8,3 %

Santa Marta: 8,5 %

Popayán: 8,6 %

Bucaramanga: 8,6 %

