Estas son las claves detrás de la nueva emergencia económica para atender la ola invernal

Emergencia económica. Foto: Katerine González Clavijo

El Gobierno decretó una nueva emergencia económica, esta vez para atender la crítica situación por la que atraviesan varios departamentos por cuenta de las inundaciones que ocasionó el frente frío que le pegó al país en las últimas semanas.

La medida, según anunció Germán Ávila, ministro de Hacienda, buscará recaudar COP 8 billones. En la tarde de este jueves, 12 de febrero, todavía no se conocían los nuevos impuestos, pero estaba citado un consejo de ministros en el que posiblemente se harían anuncios.

El panorama es catastrófico,...