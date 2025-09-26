Estas tres regiones de Colombia concentran más del 90 % del turismo internacional

el Gran Caribe, en el primer semestre de 2025, recibió 627.622 extranjeros, lo que indica una participación del 28% y un incremento del 10%. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El apetito internacional por los atractivos turísticos continúa ganando terreno en Colombia. Recientemente la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (ANATO) reveló que tres regiones del país concentran el 94 % de los viajeros internacionales.

Andes Orientales : Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Bogotá y Tolima.

Andes Occidentales : Antioquia – excepto Urabá, Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca y Zona Cafetera Norte del Valle.

Gran Caribe: La Guajira, Magdalena, Cesar, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia-Urabá, Chocó; Costa Caribe y San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Cifras más granuladas muestran que, durante el primer semestre del año, los Andes Orientales tuvieron una participación del 39 %, al recibir a 880.250 turistas extranjeros. Esto implicó un crecimiento del 2 % frente al mismo periodo del año anterior.

Los Andes Occidentales registraron 632.118 visitantes extranjeros, lo que indica un 28% de participación y un crecimiento de 10%, en comparación con los mismos meses de 2024. Mientras tanto, el Gran Caribe, en el primer semestre de 2025, recibió 627.622 extranjeros, lo que indica una participación del 28% y un incremento del 10%.

“En el primer semestre de 2025, la principal razón de ingreso al país por parte de los visitantes extranjeros fue vacaciones, recreo y ocio, representado por un 80%, ratificando que la oferta turística del país es un gran impulsor para elegirnos”, explicó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de ANATO.

En la lista también figuran eventos, negocios y motivos profesionales, con una participación del 6,7 %; también está tránsito (6,1 %), salud y atención métrica (5,7 %); educación y formación (0,8 %); religión y peregrinaciones (0,6 %) y otros con el 0,3 %.

“Estos resultados muestran que nuestro país sigue posicionándose como un destino diverso, atractivo y competitivo, con una oferta turística para los diferentes segmentos y preferencias del mercado internacional. Por ello, debemos continuar fortaleciendo las regiones que hoy son fuertes en atraer visitantes extranjeros, pero también en ampliar las estrategias para incentivar la llegada de ellos a otras regiones. Con una estrategia enfocada en la promoción internacional y la articulación con el sector, Colombia sigue consolidando su imagen como destino de talla mundial”, concluyó la dirigente gremial.

