Esto es lo que está en juego en la conferencia ministerial de la OMC

Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio en Camerún. Foto: Karen Vanessa Quintero Martínez

Los ministros de comercio de 166 países se reúnen desde este jueves y hasta el domingo 29 de marzo en Youndé (Camerún), en el marco de la decimocuarta conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El Espectador está en esta reunión, en la que se pretende avanzar en la reforma a la organización, que fue creada hace 31 años.

La mayoría de los países coinciden en que se necesitan cambios porque la OMC tiene una capacidad de acción limitada. Para la muestra, un botón: Donald Trump ha impuesto aranceles a...