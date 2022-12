Esto es lo que, por ley, se le deberá pagar a un trabajador doméstico en 2023

Foto ilustración de amas de casa que están en compañía de productos de aseo Foto: Jorge Londoño - José Vargas

Las labores domésticas, u oficios de cuidado del hogar, hacen parte de las actividades que gozan de una alta promoción desde el Gobierno Nacional para su formalización. Según lo explicado por el Ministerio del Trabajo, quienes desarrollan estas actividades tienen derecho a estar afiliados al sistema integral de seguridad social, a que se les reconozcan prestaciones como auxilio de cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, auxilio de transporte, calzado y vestido de labor, así como a jornadas laborales que no superen las ocho horas y, si es trabajador interno (a los trabajadores internos no se les suma el auxilio de transporte), estas no pueden sobrepasar las diez horas.

También tienen derecho a recibir un salario no inferior al mínimo (que este año es de $1.000.000 y para 2023 quedó en $1.160.000), así como al reconocimiento de horas extra cuando estas se causen. Con el cambio de año, muchos se preguntan cómo varían los pagos que se deben hacer a los trabajadores domésticos. La firma Symplifica recopiló toda la información que debe tener en cuenta si es empleador de uno de estos trabajadores.

Lea también: ¿Qué tanto rendirá realmente el salario mínimo en 2023?

Lo primero a tener presente es que en Colombia se concertó un incremento al salario mínimo del 16 % en 2023, por lo que queda en $1.160.000, así como de un 20 % para el auxilio de transporte, que quedó en $140.606. Al sumar estos dos reconocimientos económicos da un total de $1.300.606. Simplyfica también recuerda que el cambio de año viene acompañado con una reducción en la jornada laboral, que pasa a ser de 47 horas a la semana.

Si un trabajador doméstico labora de tiempo completo, el anterior es el ingreso mensual al que tiene derecho por ley; sin embargo, si este trabaja por días, su ingreso será proporcional al mínimo mensual, es decir $38.666 el día más $4.686 de auxilio de transporte, para un total de $43.325 la jornada. Menos de esto no se le puede pagar a un trabajador doméstico.

Le puede interesar: “Llegamos a un acuerdo histórico”, ministra de Trabajo sobre el salario mínimo

De igual forma, y como se mencionó al comienzo, este también tiene derecho a recibir beneficios como afiliación a salud, caja de compensación laboral, cobertura ante riesgos laborales y otras que son descritas a continuación, tomando en cuenta el aumento que tendrá el salario mínimo en 2023.

Salud: el empleador aporta $98.000 y el trabajador $46.400

Pensión: el empleador aporta $139.200 y el trabajador $46.400Caja de compensación: el empleador aporta $46.400

Riesgos profesionales: el empleador aporta $6.055

El total de aportes son $383.055, de los cuales $290.255 los pone el empleador y $92.800 el empleador. En suma, $1.590.861 es el gasto al mes que hace un empleador por cada empleado que gana un salario mínimo.

También tenga en cuenta que estos trabajadores tienen derecho a recibir una prima, la cual equivale a un salario mínimo por cada año trabajado (o el periodo de tiempo equivalente) y se paga en dos mitades, la primera en el es de junio y la segunda en diciembre.

Empleados domésticos por días

Para este caso, Symplifica detalla que “muchos hogares están optando por utilizar la ayuda de estas trabajadoras por días a la semana, en este caso los valores cambian, pero la normativa sigue cubriéndolas con beneficios legales. Aunque el salario mínimo diario con auxilio de transporte es de $38.666 la mayoría de las personas está pagando el día alrededor de los $55.000 diarios, según nuestros datos. Para una empleada que por ejemplo trabaje 1 día a la semana en hogar, la seguridad social se calcula teniendo en cuenta el Decreto 1072 de 2015, la empleada debe contar con acceso a salud a través del SISBEN o ser beneficiaria de un familiar. En este caso, el costo de seguridad social mensual es para el empleador será $52.455. En el caso de empleadas de 2 y 3 días a la semana, el costo de seguridad social mensual será de $104.910 para el empleador”.

Aunque cumplir con todas estas obligaciones puede parecer exagerado para muchos empleadores, son aún más grandes las sanciones económicas que establece la ley para aquellos que no las cumplen. “Por eso importante ver este tipo de costos cómo una inversión en la tranquilidad y en la construcción de una sociedad más justa”, concluye Simplyfica.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.