Estos serían los efectos económicos del retiro de visas a funcionarios colombianos

La ola de renuncias y cancelaciones de visas a funcionarios del gobierno Petro despierta inquietudes sobre sus repercusiones, no solo diplomáticas, sino también económicas.

Lo que originó todo esto fueron unas declaraciones dadas por el presidente Gustavo Petro en las inmediaciones del edificio de las Naciones Unidas. Su discurso marcó una férrea defensa por Palestina, pero también un llamado a desacatar las órdenes de Donald Trump.

Ante una audiencia, que en ese momento se manifestaba contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el presidente Petro dijo: “Desde aquí, desde Nueva York, le pido a todos los soldados del ejército de Estados Unidos no apuntar contra la humanidad con sus fusiles. Desobedezcan la orden de Trump, obedezcan la orden de la humanidad”. En medio del vuelo de regreso a Colombia, se conoció la noticia de la cancelación de la visa del mayor mandatario colombiano.

Desde entonces, en un acto de protesta, diversos integrantes de su gabinete han renunciado a su visa; mientras que a otros les han comunicado desde Washington la cancelación de la misma.

Más allá de las tensiones diplomáticas, todo esto podría tener importantes consecuencias económicas.

Según María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), el impacto comercial sería limitado, ya que Estados Unidos ha mostrado que separa los asuntos políticos de los económicos.

Sin embargo, esta directiva detalla que hay temas operativos que sí podrían tener un eco importante para la economía colombiana. Esto teniendo en cuenta que funcionarios de diferentes entidades, como la Cancillería y el Ministerio de Hacienda, deben establecer relacionamientos presenciales con organismos multilaterales con presencia en Estados Unidos.

Ejemplo de esto son las bancos multilaterales, con las que constantemente hay diálogos para llegar a acuerdos en materia de créditos para la nación, bien sea para la obtención de recursos o negociación de las tasas de interés. Al ser tan protagonista en la economía la deuda de la nación, este es un tema que puede tener grandes implicaciones.

“El llamado es a que se anteponga el interés nacional a los intereses personales. Los servidores públicos deben cumplir con sus responsabilidades y lleven a cabalidad las acciones necesarias para poder responder a los intereses del país”, es el llamado que hizo Lacouture en medio de una entrevista con varios medios.

Recientemente también se pronunció la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, quien resaltó que el tema de fondo es un asunto de derechos humanos, el genocidio en Gaza.

La superintendente señaló en Blu que la visa es solo un papel, que puede cancelarse un día y expedirse al siguiente. En contraste, las vidas perdidas en el conflicto armado no se recuperan, por lo que, dijo, vale la pena alzar la voz, aun si eso implica no ingresar a territorio estadounidense.

Sobre los temas operativos, Rusinque señala que hay muchos trámites que se pueden realizar de forma no presencial, mediante el envío y la recepción de correspondencia, por llamadas telefónicas o por videoconferencias.

El debate sobre las visas a funcionarios del gobierno Petro sigue abierto. Mientras algunos destacan que el impacto comercial sería limitado, otros advierten riesgos en el relacionamiento internacional y en la gestión de temas económicos clave con organismos multilaterales.

