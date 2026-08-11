Estos son los nuevos viceministros del gobierno de Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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Tras varios días de la posesión del presidente Abelardo de la Espriella, continúa la configuración del personal de cada una de las carteras que conforman su gabinete.

Cada uno de los ministros ha venido nombrando a sus respectivos viceministros, con los que el Gobierno adelantará su agenda, especialmente ahora que el país atraviesa por una coyuntura marcada por el terremoto que ha dejado cientos de familias damnificadas.

Estos son los más recientes nombramientos, en las carteras de resorte económico:

Carlos Alberto Castellanos Araújo: secretario general del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Andrés Ricardo Quevedo Caro: viceministro general de Hacienda

Juan Sebastián Betancur Mora: viceministro técnico de Hacienda

Sandra Suárez Pérez: directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social

Lina María Garrido Martín: directora general de la Agencia Nacional de Tierras

Manuel Alejandro Pretelt Patrón: secretario general del Ministerio de Agricultura

José Leonidas Tobón Torreglosa: viceministro de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura

Arturo Adolfo Dajud Durán: viceministro de Asuntos Agropecuarios del Ministerio de Agricultura

Gina Paola González Grau: secretaria general del Ministerio de Relaciones Exteriores

Juliana Patricia Morad Acero: viceministra de Relaciones Laborales e Inspección del Ministerio del Trabajo

Elianne Ema Forero Pérez: viceministra de Empleo y Pensiones del Ministerio del Trabajo

Miguel Eduardo Vergara Cabello: viceministro de Transporte

María Fernanda Santa Palacios: viceministra de Infraestructura del Ministerio de Transporte

Mónica Paola Saldarriaga Escobar: viceministra de Agua y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda

Reynaldo José D Silva Uribe: viceministro de Vivienda

Ana María Vargas Sepúlveda: secretaria general del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

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