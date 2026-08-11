Publicidad

Home

Economía

Estos son los nuevos viceministros del gobierno de Abelardo de la Espriella

Continúa la composición del profesionales que acompañará al gabinete del presidente de Colombia.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Economía
11 de agosto de 2026 - 10:30 p. m.
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia.
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Tras varios días de la posesión del presidente Abelardo de la Espriella, continúa la configuración del personal de cada una de las carteras que conforman su gabinete.

Cada uno de los ministros ha venido nombrando a sus respectivos viceministros, con los que el Gobierno adelantará su agenda, especialmente ahora que el país atraviesa por una coyuntura marcada por el terremoto que ha dejado cientos de familias damnificadas.

Estos son los más recientes nombramientos, en las carteras de resorte económico:

  • Carlos Alberto Castellanos Araújo: secretario general del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
  • Andrés Ricardo Quevedo Caro: viceministro general de Hacienda
  • Juan Sebastián Betancur Mora: viceministro técnico de Hacienda
  • Sandra Suárez Pérez: directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
  • Lina María Garrido Martín: directora general de la Agencia Nacional de Tierras
  • Manuel Alejandro Pretelt Patrón: secretario general del Ministerio de Agricultura
  • José Leonidas Tobón Torreglosa: viceministro de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura
  • Arturo Adolfo Dajud Durán: viceministro de Asuntos Agropecuarios del Ministerio de Agricultura
  • Gina Paola González Grau: secretaria general del Ministerio de Relaciones Exteriores
  • Juliana Patricia Morad Acero: viceministra de Relaciones Laborales e Inspección del Ministerio del Trabajo
  • Elianne Ema Forero Pérez: viceministra de Empleo y Pensiones del Ministerio del Trabajo
  • Miguel Eduardo Vergara Cabello: viceministro de Transporte
  • María Fernanda Santa Palacios: viceministra de Infraestructura del Ministerio de Transporte
  • Mónica Paola Saldarriaga Escobar: viceministra de Agua y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda
  • Reynaldo José D Silva Uribe: viceministro de Vivienda
  • Ana María Vargas Sepúlveda: secretaria general del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Economía

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias económicas

Economía

Abelardo de la Espriella

viceministros

viceministerios

Ministerios

nombramientos

Breaking

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.