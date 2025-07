Estos son los vehículos que podrían salir sin licencia de conducción y SOAT

La iniciativa aún no es ley y ha sido ampliamente cuestionada. Foto: redes

En los próximos días se flexibilizarían las medidas para que los conductores de determinados vehículos eléctricos puedan circular sin tener licencia de conducción y Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

Esto sería posible gracias a la aprobación del proyecto de ley número 219 de 2024 en Cámara de Representantes y 111 de 2023 en Senado, “por medio del cual se regula la circulación y se promueve el uso de vehículos eléctricos livianos de movilidad personal urbana, como alternativas de movilidad sostenible”.

Tenga en cuenta que esta iniciativa aún no es ley, pues le falta la firma del presidente Gustavo Petro, tras ser aprobada en las dos cámaras del Congreso.

¿Qué dice la ley?

Esta regula el uso de vehículos eléctricos livianos (los que pesan menos de 60 kg), estableciendo parámetros como: no transitar a más de 40 kilómetros por hora, usar casco y reflectivos, no transportar a más de una persona (si las condiciones técnicas del vehículo no lo permiten), no ser manejado si se tiene menos de 16 años de edad y circular por las ciclorutas (se prohíbe su circulación por las carreteras nacionales).

Puntualmente, la definición de vehículo eléctrico liviano es la siguiente: : vehículos asistidos o impulsados por un motor eléctrico, de peso reducido, diseñados para uso individual en entornos urbanos, que cumplen con las características y especificaciones técnicas definidas por el Ministerio de Transporte para circular por la ciclo-infraestructura y las vías permitidas, en los términos de la presente ley.

Según lo detallado por la Secretaría de Movilidad de Bogotá, esta ley también permite que los conductores de estos vehículos transiten sin licencia de conducción ni SOAT. El problema, alerta la entidad, es que por el peso y las altas velocidades que se podrían alcanzar, estos medios de transporte sí podrían implicar riesgos de siniestros que causen lesiones graves e incluso la muerte.

“Permitir el uso compartido de la cicloinfraestructura para los vehículos motorizados habilitados por el proyecto de ley genera un riesgo a los usuarios más vulnerables, va en contra del principio de seguridad vial y pone en riesgo la vida, y los derechos de los niños que consagra la Constitución”, señala la secretaría.

Al ser la definición de vehículo eléctrico liviano, también se pide que se acote esta para evitar confusiones con ciclomotores que tienen una regulación de potencia máxima inferior a 350 W. “El aumento a 1.000 W que se incluye en el proyecto de ley generará mayores riesgos de lesiones y muertes, tanto a sus conductores como a los demás usuarios de la cicloinfraestructura”, insiste.

Sobre la no exigencia del SOAT dice que debilita la posibilidad de atención integral a víctimas, así como limitaciones para que las autoridades hagan una caracterización de la siniestralidad vial.

