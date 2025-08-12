Estudio revela que 7 de cada 10 colombianos sufren ansiedad financiera

Todo esto también impacta en las emociones. Las personas evitan revisar sus cuentas (para no preocuparse más), posponen decisiones importantes, se aislan o experimentan culpa al gastar (incluso en lo que es necesario). Foto: Getty Images

La ansiedad financiera, o estrés financiero, es definida como la preocupación intensa que tiene una persona sobre su situación económica. Las causas son variadas, pero entre las principales se encuentran la pérdida del empleo, gastos inesperados, la presión social, las deudas y la falta de ahorro.

Una investigación adelantada por la firma Sinnetic encontró que, en Colombia, el 68 % de las personas presenta ansiedad financiera. Este dato enciende las alarmas, pues hay que tener en cuenta que en muchos casos esta excesiva preocupación puede afectar la salud mental.

El estudio también encontró que el 27 % de estas personas han llegado a somatizar la ansiedad con síntomas como insomnio, irritabilidad, problemas gástricos y pérdida de concentración.

“A esto se suma un fenómeno cada vez más común: el 67% de los encuestados reconoce que le da vergüenza hablar de su escasez económica frente a su pareja o amigos. Esta presión social y emocional se refleja incluso en los hábitos de consumo: muchas personas pagan en público con tarjeta a una sola cuota y, una vez en casa, difieren el gasto a tres o seis meses, en silencio”, detalla Sinnetic.

Todo esto también impacta en las emociones. Las personas evitan revisar sus cuentas (para no preocuparse más), posponen decisiones importantes, se aislan o experimentan culpa al gastar (incluso en lo que es necesario).

“La salud financiera no depende de tener altos ingresos, sino de planificar con claridad y tomar decisiones desde la calma. Muchas personas viven atrapadas en el miedo al futuro o la vergüenza del presente, normalizando el desgaste emocional. Visibilizar esta relación nos permite abrir conversaciones y promover una cultura del cuidado financiero con enfoque humano” afirma Eddy Vera, CEO de EV FINANCIAL.

Se ha identificado que entre la población existen grupos más propensos a experimentar este tipo de ansiedad, como lo son las madres cabeza de hogar, los adultos mayores con ingresos limitados, la población migrante y los jóvenes trabajadores independientes.

Parte de las señales que indican que se está experimentando ansiedad financiera son:

Preocupación al revisar cuentas o hablar de dinero

Insomnio recurrente

Culpa al gasta (incluso en lo necesario)

Postergación de decisiones económicas por miedo o agotamiento

Irritabilidad en el entorno familiar o laboral

dolores de cabeza frecuentes o malestares estomacales sin una causa médica clara

“Entender la salud financiera como parte del bienestar integral implica más que enseñar a ahorrar o manejar el crédito. Implica transformar la manera en que se habla del dinero, desmontar los estigmas que lo rodean y ofrecer acompañamiento que no solo resuelva cifras, sino también emociones.” concluyó Vera.

