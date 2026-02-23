Exportaciones colombianas a África alcanzarían los USD 2.100 millones en 2030

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, anunció esta importante alianza para el comercio internacional de Colombia. Foto: Vicepresidencia

Este lunes, la vicepresidenta Francia Márquez anunció que Bogotá será la sede del foro de alto nivel entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y África.

El evento, que se desarrollará el 18 20 y 21 de marzo, tendrá como objetivo abrir caminos que fomenten la cooperación, el intercambio comercial, académico y político entre ambas regiones.

“Esta es una apuesta de reparación histórica. Por primera vez Colombia alberga un foro de alto nivel de América Latina y el Carbe y África”, señaló Márquez.

Las cifras aportadas por la vicepresidenta son claves, pues detallan a África como un aliado estratégico para Colombia, al ser un mercado compuesto por 55 países y más de 1.390 millones de personas. Entre ambas regiones se consolidarán 88 países y más de 2.000 millones de habitantes.

Para este foro, añade Marquez, se convocaron 19 naciones africanas, entre las cuales se encuentran Burundi, Yibuti, Etiopía, Angola, Egipto, Mauritania, Senegal y la República Democrática del Congo.

“Esta alianza es importante para mitigar el hambre en el mundo. América Latina exporta alimentos para abastecer a 1.300 millones de personas, mientras que África concentra cerca del 60 % de las tierras arables no cultivadas”, añadió.

En materia de transición energética, esta alianza también es relevante, si se tiene en cuenta que América Latina ya genera más del 62 % de su energía con fuentes renovables, mientras que el continente africano posee el mayor potencial solar del planeta, así como una capacidad eólica no explotada.

En cifras de exportación, estas alianzas se traducirían en un importante potencial para Colombia. En 2025, explicó Márquez, las exportaciones no minero energéticas del país a África se contaron en poco más de USD 200 millones, lo que se tradujo en un incremento del 100 % frente al año inmediatamente anterior.

Si avanza el plan que tiene la nación, para el año 2030 estas exportaciones serían de entre USD 1.900 millones y 2.100 millones, manteniendo un crecimiento sostenido que llegaría hasta los USD 2.400 millones en 2035.

Brasil es un buen precedente para esta estrategia, ya que bajo el gobierno de Lula da Silva, las exportaciones hacia Brasil impulsó el crecimiento del PIB en tres puntos porcentuales.

Para este foro se plantea abordar los siguientes ejes temáticos: Cooperación para el desarrollo; reparaciones históricas, reconexión cultural y justicia etnocultural; Comercio e inversiones.

