Este miércoles se reactivan las exportaciones de energía hacia Ecuador: Minminas

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El Ministerio de Minas confirmó, en la noche de este martes, que desde este miércoles se restablecerán las exportaciones de energía eléctrica hacia Ecuador.

“Se han programado cerca de 8,6 GWh/día de exportaciones, una cantidad que alcanza a cubrir más del 8 % de la demanda de nuestros hermanos ecuatorianos. Esta energía ocupará cerca del 78 % de la capacidad total de los enlaces internacionales de exportación hacia la hermana República del Ecuador”, confirmó Edwin Palma, ministro de Minas, a través de su cuenta de X.

La resolución que habilita las Transacciones Internacionales de Energía (TIE) se conoció a finales de julio.

En su mensaje, Palma aseguró que “hicimos todo lo que estaba en nuestras manos para fortalecer la cooperación energética con Ecuador. Ahora esperamos que el país hermano corresponda con el mismo espíritu de reciprocidad sin oportunismo político. Ya las elecciones pasaron”.

Finalizó un pulso de varios meses

Con estas medidas se le va dando cierre a la crisis empezó el 21 de enero, cuando el gobierno de Daniel Noboa anunció una “tasa de seguridad” del 30 % sobre las importaciones colombianas.

En su momento, Colombia respondió suspendiendo el suministro de energía eléctrica y, luego, con su propio arancel recíproco y restricciones al ingreso terrestre de productos como arroz, papa y banano. De ahí en adelante, ninguno de los dos gobiernos cedió: el arancel ecuatoriano subió a 50 % en marzo y llegó a 100 % en mayo, mientras Colombia respondía con tarifas de hasta 75 % sobre cerca de 191 productos y restricciones en varios bienes.

El 31 de mayo, Ecuador formalizó la eliminación de su tasa mediante una resolución de su servicio de aduanas, que entró en vigor el 1 de junio. Colombia tardó casi una semana más y el decreto que derogó los aranceles fue firmado el 5 de junio.

Entre 2024 y 2025, Colombia le vendió a Ecuador más de USD 400 millones en electricidad. Durante el último fenómeno de El Niño, las exportaciones llegaron a superar los 450 MW de manera sostenida, incluso cuando el propio sistema colombiano enfrentaba una de las sequías más severas de su historia reciente.

Además, según cifras del Ministerio de Minas y Energía, Ecuador compra a Colombia entre 8 % y 10 % de su demanda energética total.

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