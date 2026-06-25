Exportaciones de vehículos en Colombia crecen 191 % en 2026

México, Argentina y Ecuador lideran los destinos, con Antioquia y Risaralda como protagonistas. Foto: EFE - ADI WEDA

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La industria automotriz colombiana arrancó con semáforo en verde las ventas al exterior de vehículos. Entre enero y abril, Colombia exportó 7.613 vehículos automotores y buses, un aumento de 191 % frente al mismo periodo del año anterior, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Las ventas al exterior sumaron USD 98,4 millones, un crecimiento de 100,2 % en valor.

México, Argentina, Ecuador, Perú y Venezuela fueron los principales destinos. Y los protagonistas de las ventas han sido Antioquia, Risaralda y Cundinamarca.

El crecimiento de las exportaciones es solo una de las caras del momento que atraviesa el sector. Durante los cuatro primeros meses de 2026, la fabricación de vehículos y motores creció 48,6 %. El empleo en la rama manufacturera vinculada al automotor aumentó 11,2 %.

“La política de reindustrialización del Gobierno del presidente Gustavo Petro buscó ampliar las capacidades productivas del país mediante instrumentos de política pública orientados a estimular la inversión, promover el desarrollo industrial y favorecer una mayor sofisticación de la estructura productiva”, afirmó la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales.

Para la jefa de cartera, el crecimiento simultáneo de exportaciones, producción y empleo muestra que los instrumentos “se traducen en una mayor capacidad manufacturera, en el fortalecimiento de las cadenas de valor y en una inserción más sólida en los mercados internacionales”.

El Ministerio atribuye parte de este comportamiento al fortalecimiento del Instrumento Arancelario para el Mejoramiento Automotor (IAMAS), la reactivación del Certificado de Reembolso Tributario (CERT) y otros ajustes arancelarios orientados a mejorar la competitividad de la industria nacional.

El mercado interno también responde

El comportamiento de las exportaciones no es aislado. El mercado local también muestra signos de recuperación.

Entre enero y abril, se matricularon 100.446 vehículos nuevos en el país, según datos de Fenalco y la Andi. Esa cifra representa un crecimiento de 49,3 % frente al mismo periodo de 2025 y el mejor inicio de año para el sector en más de una década.

El carro más vendido en abril fue el Tesla Model Y, con 2.264. Renault Duster se encuentra en el segundo lugar, con 1.065. Les siguen el Kia K3 (919), Mazda CX-30 (768) y el top 5 lo cierra el compacto Mazda2 (675).

El mercado de segunda mano también se movió. El Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) reportó 334.767 traspasos de vehículos usados en los cuatro primeros meses, un incremento de 6,5 % respecto al año anterior.

La ministra Morales destacó el papel estratégico de la industria. “La industria automotriz ocupa un lugar estratégico dentro de la política de reindustrialización por su capacidad para articular una amplia red de proveedores y actividades manufactureras, integrar cadenas de valor e incorporar conocimiento, tecnología e innovación a los procesos productivos”, concluyó.

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