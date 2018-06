Exportaciones no minero-energéticas crecieron entre enero y abril de 2018

Redacción Economía.

Las exportaciones no mineras crecieron 12,5 % entre enero y abril de este año, en comparación con las cifras registradas en el mismo periodo del año.

Esto significa, según cálculos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Mincit), que el país exportó US$575,7 millones más en bienes no minero-energéticos en este periodo de tiempo, llegando a US$5.190 millones en total en este lapso.

El sector agroindustrial fue el que registró mayor crecimiento, con 19,2 %, llegando a ventas internacionales por US$669 millones en los primeros cuatro meses de este año. Los productos lácteos y los huevos son el renglón que más se destacó en este panorama, con un crecimiento de 127,7 %.

Los bienes industriales también se destacaron durante este periodo (con crecimiento de 19 %), entre los que se destacan productos como abonos (crecimiento de 197,6 %), manufacturas de corcho y madera (89,7%), vehículos de carretera (83,9%), manufacturas de caucho (78,1%), plásticos en formas primarias (30,7%), aparatos y equipos para telecomunicaciones (20,5%), entre otros.

De acuerdo con el Mincit, “solo en el mes de abril, las exportaciones no minero energéticas aumentaron 29,3% con relación al mismo mes del año pasado. De exportar US$ 1.077 millones en el cuarto mes del 2017, se pasó a US$ 1.393 millones”.

La ministra de Comercio, María Lorena Gutiérrez, aseguró que “productos diferentes a los tradicionales están llegando a los mercados internacionales. Esto es diversificación de la oferta. Tenemos que seguir por ese camino”.