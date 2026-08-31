Exportar materiales de construcción es más difícil por el dólar barato: este es el panorama

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Un precio del dólar en mínimos de casi ocho años suena a buena noticia, y lo es, para quien importa o para quien compra en dólares. Pero para los exportadores colombianos de materiales de construcción, esa misma fortaleza del peso se ha convertido en el principal dolor de cabeza para vender afuera.

El país exporta sobre todo ventanería y marcos de aluminio para puertas y ventanas, que por sí solos explican más de la mitad de las ventas externas del sector, seguidos de tubería y accesorios de acero y de PVC. Más atrás vienen los sanitarios de...