Publicidad

Home

Economía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Exportar materiales de construcción es más difícil por el dólar barato: este es el panorama

Las exportaciones de materiales de construcción cayeron cerca del 7 % entre enero y junio, según ProColombia, lastradas por una revaluación del peso que ha situado a la moneda entre las de mejor desempeño en el mundo en 2026. Pese a ello, el país sigue siendo considerado la “ferretería” de América Latina.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Felipe Rodríguez Rincón
Daniel Felipe Rodríguez Rincón
31 de agosto de 2026 - 01:00 a. m.
Exportar materiales de construcción es más difícil por el dólar barato: este es el panorama
Foto: Cortesía

Un precio del dólar en mínimos de casi ocho años suena a buena noticia, y lo es, para quien importa o para quien compra en dólares. Pero para los exportadores colombianos de materiales de construcción, esa misma fortaleza del peso se ha convertido en el principal dolor de cabeza para vender afuera.

El país exporta sobre todo ventanería y marcos de aluminio para puertas y ventanas, que por sí solos explican más de la mitad de las ventas externas del sector, seguidos de tubería y accesorios de acero y de PVC. Más atrás vienen los sanitarios de...

Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Comunicador Social y Periodista. Desde 2017, se ha desempeñado en diferentes medios de comunicación colombianos.@DanfeRodriguezdrodriguez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Construccion en Colombia

Exportaciones

#PremiumEE

PremiumEE

PremiumSuscriptor

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.