Facebook (Meta) podría perder casi US$200.000 millones en valor de mercado

La matriz de Facebook, Meta Platforms Inc., está a punto de perder alrededor de US$200.000 millones en valor de mercado, en lo que sería una de las mayores pérdidas de capitalización de mercado en un día que haya registrado una empresa.

Las acciones del gigante de las redes sociales cayeron hasta un 22% en las operaciones previas a la apertura del mercado después de ofrecer un pronóstico para el primer trimestre que no alcanzó las estimaciones, en medio de un estancamiento del aumento del número de usuarios y una creciente competencia de TikTok. Si esas pérdidas se mantienen, Meta podría perder casi US$200.000 millones en valor, más que las capitalizaciones de mercado actuales de 460 de los miembros del S&P 500.

La caída de Meta también arrastró a la baja a sus pares de las redes sociales Twitter Inc., Snap Inc. y Pinterest Inc. en las operaciones de premercado de Estados Unidos y colocó presión sobre los futuros del índice Nasdaq 100. El indicador de acciones principalmente Tecnologicos parece estar a punto de poner fin a un avance de cuatro dias impulsado por resultados solidos de companias como Alphabet Inc.

Varias firmas de Wall Street redujeron sus objetivos de precios para las acciones de Meta tras los resultados. Brian Nowak, de Morgan Stanley, dijo que el producto Reels de la compañía enfrenta la competencia de TikTok y apuntó a dificultades en los ingresos publicitarios. No obstante, sigue siendo optimista sobre su oportunidad a más largo plazo.