Falla en la regasificadora: Gobierno anunció medidas para evitar racionamiento

La regasificadora de Cartagena, la única infraestructura disponible para importar gas, debía entrar en operación este miércoles, después de cinco días de mantenimiento, pero sigue fuera de servicio por un problema técnico. Según la Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC LNG), se trata de una “interrupción automática del sistema eléctrico de la terminal que la protege de sobrecargas”.

Ante la situación, el Ministerio de Minas y Energía —en coordinación con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), Ecopetrol, el Centro Nacional de Despacho (CND) y los agentes del mercado de gas y energía— adoptó nuevas medidas para asegurar el suministro de gas al sistema eléctrico nacional, especialmente en el área Caribe 2.

La Circular 40033 de 2025 establece que se mantiene la priorización de gas natural para la generación termoeléctrica.

Que la regasificadora esté fuera de servicio afecta, principalmente, al Caribe. Para abastecer a esa región se transporta la energía eléctrica desde el interior del país, pero las líneas de transmisión solo permiten mover cerca del 65 % de lo que se necesita, como explicó Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG). Por eso, las térmicas, que generan energía con gas, son clave para la región.

Por medio de un comunicado, SPEC LNG informó que todo su equipo y el personal especializado de Hoegh, operador de la Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSRU), siguen trabajando para restablecer la operación de regasificación. “De acuerdo con los análisis técnicos realizados, se estima culminar la normalización de la operación mañana jueves 16 de octubre al finalizar la tarde. SPEC LNG ha mantenido comunicación permanente con las autoridades y los agentes del mercado, a quienes agradece la colaboración prestada”, dice el documento.

Se mantiene el plan de contingencia de Ecopetrol

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, informó que la empresa seguirá liberando 45 GBTUD (la cantidad que se ha requerido en los últimos días), pero advirtió que si se prolonga la falla, la empresa tendrá que revisar la situación. “Hoy estamos en capacidad de atender estas necesidades que ofrecimos al sistema desde el viernes que arrancó el mantenimiento. Si hubiera la necesitad, que espero que no, habrá que sumar entre todos: Ecopetrol hace su aporte, la generación hace su aporte, pero también los usuarios y la demanda tienen que reaccionar ante una eventual necesidad crítica”.

El presiente de la empresa explicó que el plan de contingencia tiene impactos operativos porque se está sacrificando la producción de crudo, entre 5.000 y 7.000 barriles día.

Palma informó que los productores y comercializadores de gas natural podrán ofrecer cantidades adicionales mediante procesos flexibles, con destino exclusivo a las plantas térmicas del área Caribe 2, afectadas por el mantenimiento de la planta de regasificación. Así mismo, se mantienen los lineamientos de priorización establecidos en la Resolución 40418 de 2025, con el fin de asegurar la continuidad del servicio y el equilibrio del sistema energético.

