“Por supuesto que vamos a investigar”: Superfinanciera sobre fallas en Bancolombia

Desde el congreso de Asobancaria, César Ferrari, superintendente financiero, dijo que es “agobiante” la situación por la que atraviesa Bancolombia. El banco tenía programado un mantenimiento en la madrugada del lunes festivo (3 de junio), que debía terminar a las 7:00 a.m., sin embargo, desde ese día los canales virtuales han presentado fallas, incluyendo la aplicación.

El banco explicó que se presentó una falla técnica, pidió disculpas a sus clientes y sostuvo que el “equipo de tecnología, de la mano de aliados estratégicos, trabaja desde ese momento, sin descanso, para solucionar las fallas”.

“Seguimos investigando qué está pasando, nos han asegurado que esto se recuperará prontamente y esperamos que así suceda. En todo caso, eso no impide que sigamos en la línea de la supervisión bancaria con respecto a las cosas que deben no ocurrir, eso implica que se tomen medidas desde la banca que serán supervisadas por nosotros para que efectivamente estas cuestiones no se vuelvan a reproducir en el corto plazo”, dijo el superintendente.

Ante los cuestionamientos de si habrá medidas puntuales, Ferrari sostuvo que las medidas de la Superfinanciera no son apresuradas ni improvisadas, sino el resultado de la supervisión estricta. Frente a la pregunta de si habrá investigación, respondió que “por supuesto”, que “no se trata de esconder a nadie ni de proteger a nadie”.

Agregó que se está haciendo una intervención adecuada en cumplimiento con el rol de supervisión y que, de hecho, tienen un “chat”con el banco en el que les están informando todas las novedades. “La investigación ya se viene dando desde hace tiempo”, agregó.

Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, dijo que el número de transacciones en el país ha crecido de manera importante: actualmente se están haciendo 30.000 por minuto. “Cualquier tipo de alteración o de falla tecnológica tiene un impacto material grande en la ciudadanía. En contexto, el año pasado fue histórico para Colombia porque de cada 100.000 transacciones que se hicieron, solamente tuvimos nueve quejas. Hace cinco años eran 20, bajamos a la mitad el número de quejas por transacciones en el sector”.

¿Qué pueden hacer los usuarios?

Por ahora, Bancolombia recomienda que los usuarios hagan las compras con sus tarjetas débito y crédito directamente en los establecimientos o retiren dinero en efectivo en los corresponsales bancarios y cajeros electrónicos.

“Podemos afirmar con contundencia que la información y el dinero de nuestros clientes siempre han estado seguros y que la falla es de nuestro sistema operativo. En ningún momento hemos sido vulnerados. (...) Estamos realmente muy avergonzados con el tiempo que nos está tardando la solución. Llevamos varios años invirtiendo en la renovación tecnológica necesaria para asegurar prestar los servicios financieros y no financieros que necesitan los colombianos y continuamos en ese camino”, dijo Bancolombia en un comunicado.

