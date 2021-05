Falleció la exministra María Teresa Forero de Saade

Quienes la homenajearon coinciden en que su mayor reconocimiento fue haber sido la primera especialista en pediatría del país.

María Teresa Forero de Saade, exministra de Salud y de Trabajo en los 90, falleció este domingo tras una larga enfermedad. El gremio le rindió un homenaje por sus logros en el sector público y privado.

La doctora de Saade estuvo al frente de la cartera de Salud en dos ocasiones en los gobiernos de Belisario Betancur y Ernesto Samper, aunque primero fue viceministra, y acompañó a Virgilio Barco como cabeza en la cartera de Trabajo.

La Asociación Colombiana de Cuidados Paliativos la describió como “una mujer académica y visionaria, quien apoyó siempre los cuidados paliativos y fue pieza fundamental dentro de la fundación de nuestra asociación”, pues fue gracias a su firma se legalizó el gremio en Colombia en 1986.

Quienes la homenajearon hoy coinciden en que su mayor reconocimiento fue haber sido la primera especialista en pediatría del país. “Luchó a brazo partido y fue una defensora a ultranza de la producción nacional de biológicos, para que Colombia no estuviera a expensas, como ahora lo está, de su adquisición en el exterior. En este sentido el país no sólo no ha avanzado, muy a su pesar, sino que ha retrocedido en las dos últimas décadas”, dijo el director de la FND, Amylkar Acosta, sobre su labor como médica.

Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien la recordó como “pionera en muchos campos y defensora de la producción nacional de biológicos”. De hecho, entre muchos de sus logros se destaca la construcción de la clínica de pediatría de Colsubsido, de la cual fue su primera directora.

De Saade fue también representante de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), directora de Colsubsidio, presidenta de la junta directiva de la Clínica Shaio y directora de la Federación Nacional de Departamentos (FND), organización a la que volvió antes de retirarse del mercado laboral definitivamente como asesora en salud. A lo largo de su carrera ocupó diversos cargos, principalmente en el sector público, incluso militó en la política con el Partido Liberal.

Con Acosta y su familia tuvieron una cercana relación de amistad que el exministro reconoció este domingo mediante una carta pública en la que recordó que “gracias a ella y a su gestión mi esposa Nydia sobrevivió a un aparatoso accidente en 1998. Su vocación de servicio, su altruismo y don de gentes no tuvieron límites. Que sea esta la ocasión de hacer público este reconocimiento, como se lo hicimos a ella de manera reiterada en vida”, resaltó.

Nació en Vergara (Cundinamarca), donde pasó sus primeros años de vida antes de viajar a Bogotá con su familia, compuesta por 17 mujeres y un hombre, para buscar “una mejor educación”, según le dijo a El Tiempo en una entrevista en 1996. Era esposa del cirujano Rafael Saade.