Falsas preventas de Spider-Man podrían terminar en robo de dinero y datos bancarios

Los cibercriminales apalancan una parte importante de sus campañas en el desconocimiento de la población. Foto: EFE - Toni Albir

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El estreno de Spider-Man: Un Nuevo Día ha despertado una enorme expectativa entre los fanáticos de todo el mundo. Considerada una de las películas más esperadas del año, las proyecciones apuntan a que podría recaudar más de USD 550 millones durante su primer fin de semana en cartelera.

Este contexto también activa el “sentido arácnido” de las firmas de ciberseguridad, pues los grandes estrenos suelen ser aprovechados por los ciberdelincuentes para difundir campañas de fraude y engañar a los usuarios.

Kaspersky, compañía de seguridad informática, detalla que en la medida en que aumentan las búsquedas de entradas, preventas, promociones, productos oficiales y contenido exclusivo, también aparecen páginas falsas y mensajes diseñados para robar datos bancarios, contraseñas e información personal de los fanáticos.

“Los grandes estrenos cinematográficos concentran la atención de millones de personas durante un periodo corto. Los usuarios buscan conocer las fechas de lanzamiento en sus países, comprar entradas para las primeras funciones, participar en concursos, adquirir productos de colección o encontrar adelantos de la película. Este interés puede ser aprovechado por los estafadores para crear ofertas que parecen legítimas y difundirlas a través de redes sociales, anuncios, correos electrónicos y aplicaciones de mensajería”, explica.

Los cibercriminales apalancan una parte importante de sus campañas en el desconocimiento de la población. Según el estudio Lenguaje Digital de Kaspersky, el 34% de los latinoamericanos no sabe reconocer un sitio web falso, mientras que 21% no logra identificar un correo o mensaje fraudulento. A esto se suma que el 11 % admite que no sabe cómo verificar si una página web es legítima.

Uno de los ejemplos más claros que se han visto en los últimos años tuvo a la película de Barbie como protagonista. En medio del furor que causó su lanzamiento, compañías como McAfee detectaron campañas maliciosas que intentaban engañar a las víctimas para que descargaran la película en diferentes idioma. Al hacer clic, los dispositivos de las víctimas eran infectados con un archivo de código malicioso (comúnmente conocido como virus informático).

La sofisticación de estas amenazas llegó a un punto en el que los ciberdelincuentes utilizaron deepfakes —videos manipulados con inteligencia artificial que imitaban el rostro y la voz de celebridades— para promocionar supuestas páginas desde las que era posible descargar la película. Una vez las víctimas ingresaban al sitio, los atacantes capturaban información personal y financiera que, en muchos casos, posteriormente era comercializada en mercados de la web oscura.

Las falsas preventas

Este es uno de los principales riesgos asociados al estreno de una película. Bajo esta modalidad, los ciberdelincuentes recrean las páginas de las cadenas de cine. El gancho es que ofrecen supuestas entradas anticipadas, funciones exclusivas o descuentos por tiempo limitado.

El problema ocurre cuando la víctima intenta comprar una de estas entradas, pues entrega los datos de su tarjeta. Nunca recibe las entradas, pero su información financiera ya quedó expuesta.

“Otro posible engaño son los concursos falsos. A través de publicaciones o mensajes directos, los atacantes pueden ofrecer entradas para la premier, productos de colección, viajes o encuentros con los protagonistas. Para reclamar el supuesto premio, se les solicita a las víctimas completar formularios con información personal, compartir códigos de seguridad o pagar gastos de envío y tarifas administrativas”, explica Kaspersky.

Como explica Leandro Cuozzo, investigador de seguridad para América Latina del equipo GReAT de Kaspersky, estos fraudes no solo pueden traducirse en la pérdida del dinero pagado por una entrada. Las víctimas también corren el riesgo de perder el acceso a sus cuentas de correo electrónico y redes sociales, ya que muchas utilizan las mismas credenciales en estos servicios y en los sitios fraudulentos creados por los ciberdelincuentes.

No caiga en engaños

Estas son las recomendaciones que hace Kaspersky para evitar morder el anzuelo de los cibercriminales:

· Compre entradas y productos solo desde canales oficiales. En lugar de abrir enlaces que lleguen por redes sociales, correo o mensajería, escriba directamente en el navegador la página de la cadena de cine, la productora o la tienda autorizada. Si una oferta aparece únicamente en un anuncio o en un mensaje reenviado y no puede confirmarse en los canales oficiales, es mejor no continuar.

· Desconfíe de las ofertas demasiado buenas o urgentes. Promesas como “vea la película antes del estreno”, “últimas entradas con descuento” o “productos exclusivos por pocos minutos” buscan que la persona actúe sin pensar. Antes de pagar, deténgase, compare la información con otras fuentes y revise si la empresa publica la misma promoción en sus perfiles verificados.

· Revise qué información le están solicitando. Para comprar una entrada o participar en un concurso no deberían pedirle la contraseña de su correo, códigos enviados al celular, fotografías de documentos ni la descarga de un programa. Si una página solicita datos que no parecen necesarios o le pide instalar algo para continuar, cierre el sitio inmediatamente.

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