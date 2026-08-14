Familia Santo Domingo donará COP 100.000 millones para atender a víctimas del terremoto

Las ayudas estarán encaminadas a las víctimas y a las actividades de reconstrucción. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Los estragos causados por el terremoto son considerables. El más reciente reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) registra 3.971 heridos, 379 desaparecidos y 281 fallecidos. Además, se estima que cerca de 45.000 familias han resultado afectadas en alguna medida.

Las viviendas destruidas ascienden a 10.677, mientras que otras 65.841 presentan algún tipo de avería. A esto se suman 127 edificios colapsados, 2.136 centros educativos y 1.168 centros comunitarios afectados, así como 236 centros de salud con daños.

En el marco de esta emergencia, las ayudas y donaciones han sido vitales.

Recientemente, la Familia Santo Domingo anunció que, a través de la Fundación Santo Domingo, Valorem y sus empresas vinculadas, donará COP 100.000 millones para contribuir a la atención de las víctimas y apoyar las labores de reconstrucción.

“Colombia atraviesa horas de inmenso dolor. Detrás de cada vida perdida, de cada persona herida y de cada hogar destruido hay una familia que sufre. A todas las víctimas del terremoto y a quienes hoy enfrentan la incertidumbre de haberlo perdido todo, les expresamos nuestra más profunda solidaridad”, manifestaron los Santo Domingo en un comunicado.

La coordinación de estos esfuerzos estará a cargo de la Fundación Santo Domingo. Con esto se busca que los dineros puedan llegar de manera efectiva a quienes más los necesidad.

“Ninguna donación puede devolver las vidas perdidas ni borrar el dolor de tantas familias. Pero queremos estar presentes, acompañar a Colombia en este momento tan difícil y ayudar a levantar nuevamente los hogares, las comunidades y la esperanza. Hoy más que nunca, somos un solo país”; concluyeron.

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