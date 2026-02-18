Fedegán contradice a Petro y explica el aumento del precio de la carne

José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán. Foto: El Espectador - Andrés Cárom

El domingo, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el salario mínimo. Entre los distintos temas que abordó, afirmó que el repunte de la inflación registrado en enero no estuvo asociado al aumento salarial, sino a varios factores, entre ellos el encarecimiento de la carne.

El mandatario subrayó que la carne subió 11,73 % en el último año y explicó que el alza obedece al mayor volumen de exportaciones, lo que disminuye la oferta nacional y presiona los precios al alza.

Para Petro esta situación es tan preocupante que anunció la expedición de una serie de decretos con los que se buscaría mitigar el fenómeno que denunció en su alocución.

Lo que dice la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) es que la carne no subió de precio por cuenta de un aumento importante en las exportaciones, sino por dos razones.

La primera obedece al aumento del consumo, impulsado por el mayor ingreso nominal de los hogares durante el último año. La segunda se relaciona con distorsiones en la oferta formal: el precio del novillo ha subido por un mayor nivel de sacrificio y por un posible contrabando hacia Venezuela, lo que ha reducido el inventario de ganado en la zona fronteriza.

El presidente de la federación, José Félix Lafaurie, señaló que las exportaciones de carne de res no están suspendidas. “El sector está intentando exportar con una tasa de cambio a $3600 que le resta competitividad a Colombia frente a otros actores importantes como Brasil que es el principal exportador hoy en día”, dijo.

También señaló que las medidas anunciadas por el presidente Petro van en contravía de ayudar al sector, especialmente en la zona de Córdoba, donde los ganaderos tienen en estos momentos muchos animales que van para faena.

“El presidente a veces no tiene el rigor debido para analizar las cosas. Colombia está inmersa en una economía que funciona bajo las reglas del libre mercado. Lo que se exporta es muy pequeño en comparación con la producción que se deja para el consumo interno”, añadió el presidente de Fedegán.

Las cifras del sector muestran que en 2025 se exportaron 30.456 toneladas de carne a 29 países, lo que representó un aumento de 22,9 % frente al año anterior. Del total producido durante ese año, el 3 % se destinó al mercado externo, mientras que los sacrificios crecieron en cerca de un 7 %.

“Al final, es tan poco lo que se exporta que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Es decir, las exportaciones de carne no tienen nada que ver con el incremento del precio interno. Lo que hizo el sector ganadero a lo largo de la última década es ver cómo corregir la distorsión de los precios internos”, concluyó.

