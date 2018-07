Federación Colombiana de Fútbol responde acusaciones por reventa de boletas

Después de diez meses de investigaciones, este lunes la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos contra la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), las empresas Ticket Shop y sus altos directivos, entre otras personas, por haber planeado la desviación de boletas para los partidos en los que Colombia fue local en Barranquilla en las eliminatorias del mundial Rusia 2018.

Ante la decisión del organismo la FCF se pronunció diciendo: “Respetamos y acatamos siempre las decisiones que sean tomadas por las autoridades. Tenemos la tranquilidad de que, desde el principio de este proceso, hemos colaborado con la SIC para que se resuelva esta investigación lo antes posible en beneficio de todos los interesados y, en especial, en beneficio del fútbol colombiano”, precisó la federación al añadir que su compromiso continúa siendo total y determinado.

En el comunicado afirma que como federación son las principales víctimas y denunciantes de lo ocurrido, por lo que la organización y los funcionarios de la misma involucrados en la investigación demostrarán su correcto proceder.

“Hasta el momento, la única información que tiene la Federación Colombiana de Fútbol al respecto es lo que ha circulado en los medios de comunicación, pues no hemos sido notificados aún. Hasta no conocer el documento completo, y por respeto al proceso, no podemos ampliar nuestra posición”, concluyó el comunicado.

Jorge Perdomo, expresidente de la Dimayor, también se pronunció

El para entonces presidente de la Dimayor, Jorge Perdomo, dejó conocer su reacción ante la imputación de la SIC siendo él una de las personas implicadas en las acusaciones del organismo. "Asumo la apertura de investigación como una oportunidad para que la justicia evidencie quiénes fueron los que colaboraron, facilitaron, autorizaron, ejecutaron y toleraron conductas que limitaron la producción, abastecimiento, distribución o consumo de boletas en la eliminatoria de la Selección Colombia, violando la libre competencia”, dijo.

Perdomo aseguró que seguirá aportando todo lo necesario para adelantar las investigaciones y pidió que estas se desarrollen con brevedad para determinar los responsables.

“Mi paso por el mundo del fútbol, con honestidad y sin tacha alguna, no puede verse mancillados siquiera por una duda de conducta inapropiada”, concluyó.