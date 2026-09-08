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“La ruta se endereza o nos vamos a pique”: Fedesarrollo sobre presupuesto y situación fiscal

En entrevista con El Espectador, Marcela Meléndez, directora ejecutiva de Fedesarrollo, habló sobre los factores que preocupan del presupuesto de 2027, las propuestas del centro de investigación para mejorar el panorama fiscal y las ocho hojas de ruta que presentaron para el nuevo Gobierno.

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Karen Vanessa Quintero Martínez
Karen Vanessa Quintero Martínez
08 de septiembre de 2026 - 08:59 p. m.
Marcela Meléndez, directora ejecutiva de Fedesarrollo.
Marcela Meléndez, directora ejecutiva de Fedesarrollo.
Foto: Begi Valentina Rojas Duarte

Marcela Meléndez, directora ejecutiva de Fedesarrollo, analiza en esta entrevista las preocupaciones que deja el presupuesto de 2027, que el Gobierno de De la Espriella radicó por COP 634,9 billones. También plantea cuáles son los caminos que tiene Colombia para mejorar sus cuentas fiscales y explica las ocho hojas de ruta que Fedesarrollo presentó al nuevo Gobierno en temas clave como el frente fiscal, energía, salud y seguridad.

¿Cómo se ven las cuentas fiscales en el presupuesto 2027 y qué tan claras están?

Se ven preocupantes y no...

Karen Vanessa Quintero Martínez

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

@Karenvaquinterokquintero@elespectador.com
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