“La ruta se endereza o nos vamos a pique”: Fedesarrollo sobre presupuesto y situación fiscal

Marcela Meléndez, directora ejecutiva de Fedesarrollo. Foto: Begi Valentina Rojas Duarte

Marcela Meléndez, directora ejecutiva de Fedesarrollo, analiza en esta entrevista las preocupaciones que deja el presupuesto de 2027, que el Gobierno de De la Espriella radicó por COP 634,9 billones. También plantea cuáles son los caminos que tiene Colombia para mejorar sus cuentas fiscales y explica las ocho hojas de ruta que Fedesarrollo presentó al nuevo Gobierno en temas clave como el frente fiscal, energía, salud y seguridad.

¿Cómo se ven las cuentas fiscales en el presupuesto 2027 y qué tan claras están?

Se ven preocupantes y no...