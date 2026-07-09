Fenalcarbón acusa negligencia del gobierno Petro en defensa comercial

El coque metalúrgico colombiano quedó fuera del mercado indio tras un derecho antidumping definitivo por cinco años. Foto: Agencia Bloomberg

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La Federación Colombiana del Carbón (Fenalcarbón) denunció una presunta negligencia del gobierno Petro durante una investigación antidumping adelantada por la India, que terminó dejando por fuera al coque metalúrgico colombiano durante los próximos cinco años.

“La inacción del Estado permitió que la investigación antidumping avanzara sin una defensa técnica de Colombia, pese a haber sido notificado oficialmente desde marzo de 2025”, señaló en un comunicado.

El gremio informó que la Dirección General de Medidas Comerciales de la India impuso un derecho antidumping definitivo de USD 118,55 por tonelada al coque metalúrgico nacional de bajo contenido de ceniza. La medida, según Fenalcarbón, hace inviable competir en ese mercado, ya que en 2025 el producto se comercializaba entre USD 225 y USD 230 por tonelada, por lo que el gravamen equivale a cerca de la mitad de su valor.

Según la Federación, la investigación fue notificada oficialmente al gobierno a finales de marzo de 2025, cuando las autoridades indias comunicaron el inicio del proceso. Posteriormente, en noviembre del mismo año, se conocieron los resultados preliminares, situación que, según el gremio, también fue advertida al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Pese a ello, el gremio sostiene que el Gobierno no lideró una estrategia técnica, diplomática ni jurídica para responder a la investigación, lo que permitió que el proceso avanzara sin una participación efectiva del país.

“Como consecuencia de esta negligencia y omisión por parte del Gobierno Petro, la autoridad india decidió imponer un derecho antidumping definitivo, vigente durante los próximos cinco años”, afirmó Carlos Cante, presidente ejecutivo de Fenalcarbón.

Según el gremio, el informe final de la autoridad investigadora refleja esa ausencia. Aunque la Embajada de Colombia en la India fue notificada formalmente del proceso, ningún productor o exportador colombiano presentó respuesta al cuestionario oficial, por lo que la decisión terminó sustentándose únicamente con la información entregada por los productores indios.

“Resulta inaceptable que el Gobierno haya permanecido pasivo frente a una investigación que comprometía uno de los principales mercados del coque colombiano. La falta de coordinación institucional y de defensa técnica terminó entregando el caso sin oposición, con consecuencias que hoy pagarán las empresas, los trabajadores y el país”, agregó Cante.

La preocupación del sector radica en que la India se había consolidado como uno de los principales destinos para este producto colombiano. Solo en 2022, las exportaciones de coque hacia ese país alcanzaron 678.579 toneladas, por un valor FOB superior a USD 163 millones, equivalentes a cerca del 18 % de las ventas externas nacionales de este producto.

Además del impacto sobre las exportaciones, Fenalcarbón advirtió que la falta de actuación del Estado podría dar lugar a eventuales acciones judiciales por parte de las empresas afectadas, al considerar que existió una omisión en la defensa institucional durante un proceso internacional del que el Gobierno tenía conocimiento desde sus primeras etapas.

Frente a este escenario, el gremio pidió al nuevo Gobierno Nacional y al designado ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, activar los mecanismos diplomáticos, comerciales y jurídicos que aún estén disponibles para intentar mitigar los efectos de la decisión. “No estamos frente a una decisión inevitable del mercado. Estamos frente a una oportunidad que el Estado dejó perder por falta de gestión. Cuando el Gobierno renuncia a defender a sus exportadores, renuncia también al empleo, a las divisas y a la competitividad del país”, concluyó Cante.

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