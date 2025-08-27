Fenalce advierte que los maiceros estarían próximos a irse a paro

Fenalce representa a una industria de 400.000 productores de nueve granos. Foto: EFE - Marcelino Rosario

Hoy en la Comisión Quinta del Senado de la República se adelantó un debate de control político para atender los problemas que enfrentan los productores de cereal en el país.

Según lo expuesto por el gerente general de la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales (Fenalce), Arnulfo Trujillo, la situación es tan grave que el gremio de los maiceros estaría próximo a entrar en paro.

El dirigente señaló que los maiceros no tienen garantías para sacar sus cosechas, pues los precios son muy bajos, el país carece de una adecuada infraestructura de almacenamiento, las vías están en mal estado y los seguros que los ampara son poco efectivos.

“Muchas toneladas de este cereal están a punto de perderse, mientras el maíz importado sigue reinando en el país. Sumado a esto, se resalta la importancia de pasar de la retórica a la acción y propuso al Gobierno sentar a la industria y a los productores para hacer un acuerdo tripartita, en el que todos aporten y todos ganen”, informó Fenalce.

En palabras de Trujillo: “Se debe analizar la ley actual del sector agropecuario; necesitamos una ley fuerte que respalde el sector. Es necesaria una reflexión real del sector productivo, crear una comisión accidental con la presencia de senadores y gremios para analizar un proyecto de ley que dé garantías como buenas vías, seguridad jurídica, infraestructura para el pequeño y el mediano, dinero para financiar proyectos de los productores, seguros de cosecha y precios de estabilización, entre otras garantías necesarias para el sector que respalden al productor”.

Agregó que: “El gobierno debe entender la importancia de defender la soberanía alimentaria del país. Es importante, por ejemplo, que desde el ejecutivo se genere un acuerdo con la industria, darles incentivos para que compren el producto nacional, en primer lugar, respondiendo al consumo del país”.

Fenalce representa a una industria de 400.000 productores de nueve granos. A pesar de este tamaño, el 85 % de la demanda de los consumidores es atendida por productos importados. La situación ha llevado a que este año hayan decrecido las siembras de maíz y, por lo tanto, la producción.

“Estamos en una crisis profunda con nuestra soberanía alimentaria, importamos maíz blanco y amarillo de Estados Unidos, principalmente. Crece la industria y el consumo nacional, pero la producción decrece. Muchos departamentos ya no están produciendo, están decreciendo los volúmenes de granos; ahora los números de producción los sostiene la Orinoquia”, dijo el directivo de Fenalce.

En el debate también se abordó las complejidades de sector arrocero.

La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, recordó que desde el Gobierno se han adelantado importantes inversiones en el campo, las cuales superan los $18 billones en los tres años del mandato Petro.

“En los últimos gobiernos ninguno había superado en una vigencia fiscal los $2 billones para el sector agropecuario. Este año estamos pidiéndole al Congreso que apruebe $4.1 billones para el sector. Aunque hay un recorte, sigue siendo un presupuesto de los más altos en las inversiones de los gobiernos”, añadió.

En la industria del arroz, puntualmente, la jefe de cartera señaló que se ha hecho un llamado a todos los actores de cadena para suscribir un gran acuerdo en torno a la competitividad y el sostenimiento del precio, para así proteger la producción y la industria nacional.

Sobre la estrategia anticontrabando, Eduardo Llinás, director de la DIAN, indicó que se ha desarrollado un control permanente en el suroccidente del país. “Sin embargo, pedimos ayuda a la ciudadanía para que nos faciliten la información que tengan sobre denuncias puntuales de camiones con cargas agrícolas”, puntualizó.

Finalmente, la ministra Carvajalino concluyó diciendo que “el Ministerio de Agricultura ha hecho una resolución de regulación de precios en la cadena del arroz y atendimos a los productores que se mantuvieron movilizados durante cerca de 8 a 10 días. Eso nos ha ayudado a tomar medidas en conjunto con la cadena, como la regulación del arroz blanco y la regulación comercial para mirar cómo defendemos la producción del arroz nacional, y así se lo hemos presentado a esta Comisión Quinta”.

