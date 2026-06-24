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El fenómeno de El Niño ya llegó: lo que necesita Colombia para evitar un apagón

La CREG publicó para comentarios una resolución que establece un programa de ahorro de energía, como parte de las medidas para preparar al país ante la llegada de El Niño. Entre los principales retos del sistema eléctrico están llevar los embalses a niveles cercanos al 80 % en diciembre, garantizar la disponibilidad de combustibles para las plantas térmicas y acelerar la entrada de nuevos proyectos de generación.

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Karen Vanessa Quintero Martínez
Karen Vanessa Quintero Martínez
24 de junio de 2026 - 12:00 a. m.
Foto del embalse de Guatapé en abril de 2024. El Ministerio de Ambiente advirtió que esta vez podría configurarse uno de los fenómenos de El Niño más intensos desde 1950.
Foto del embalse de Guatapé en abril de 2024. El Ministerio de Ambiente advirtió que esta vez podría configurarse uno de los fenómenos de El Niño más intensos desde 1950.
Foto: Agencia EFE

El fenómeno de El Niño ya no es solo una hipótesis. El sector eléctrico necesita prepararse para poder garantizar que, incluso ante una fuerte sequía, el país seguirá encendido.

El pasado 11 de junio, tres meses antes de lo previsto inicialmente, las autoridades ambientales de Colombia confirmaron la llegada del fenómeno de El Niño, que se caracteriza por mayores temperaturas y disminución de lluvias. El Ministerio de Ambiente incluso advirtió que podría configurarse uno de los fenómenos más intensos desde 1950. En momentos normales, más del...

Karen Vanessa Quintero Martínez

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

@Karenvaquinterokquintero@elespectador.com
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