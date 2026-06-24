El fenómeno de El Niño ya llegó: lo que necesita Colombia para evitar un apagón

Foto del embalse de Guatapé en abril de 2024. El Ministerio de Ambiente advirtió que esta vez podría configurarse uno de los fenómenos de El Niño más intensos desde 1950. Foto: Agencia EFE

El fenómeno de El Niño ya no es solo una hipótesis. El sector eléctrico necesita prepararse para poder garantizar que, incluso ante una fuerte sequía, el país seguirá encendido.

El pasado 11 de junio, tres meses antes de lo previsto inicialmente, las autoridades ambientales de Colombia confirmaron la llegada del fenómeno de El Niño, que se caracteriza por mayores temperaturas y disminución de lluvias. El Ministerio de Ambiente incluso advirtió que podría configurarse uno de los fenómenos más intensos desde 1950. En momentos normales, más del...