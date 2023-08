Festival del pollo colombiano 2023: fechas, premios y más sobre el evento

En 2022 el consumo de pollo creció en un 7 %. Foto: GettyImages

El Festival del Pollo Colombiano motiva a varios restaurantes en el país para que innoven en los sabores y combinaciones de la carne de ave, para ganar el premio que ofrece. En la edición de este año la receta protagonista es la hamburguesa.

Para esta edición, 10 ciudades participarán. Bogotá tiene el mayor número de restaurantes participantes, seguida por Medellín (80) y Cali (30). Todas las preguntas y entrega los detalles los da Luis Rodolfo Alvarez, Director del Programa para el desarrollo de la categoría Pollo Colombiano en FENAVI (Federación Nacional de Avicultores de Colombia).

¿Qué es el Festival del Pollo Colombiano?

El Festival del Pollo Colombiano es un evento a nivel nacional que busca las mejores recetas con pollo y los mejores restaurantes, capaces de innovar y descrestar con nuevos sabores y combinaciones. El ganador por ciudad es premiado con la estrella El pollo de oro y obtendrá un paquete publicitario para comunicar su restaurante en los portales de noticias más grandes del país, entre otras cosas.

¿Cuándo se realiza el Festival?

Para la edición 2023 se trabajará sobre la receta “Hamburguesa de Pollo” y se realizará del primero al 10 de septiembre.

¿Qué versión es esta?

El festival lleva 11 años, pero llevamos 2 años impulsando la creación de nuevas recetas con pollo y desarrollando el canal food service.

¿Cuántos restaurantes participarán este año?

Más de 400, el año pasado tuvimos 200. Se reparten así:

Bogotá: más de 170 establecimientos.

Medellín: más de 80 establecimientos.

Cali: más de 30 establecimientos.

Bucaramanga: más de 30 establecimientos.

Barranquilla: más de 18 establecimientos.

Pasto: más de 40 establecimientos.

Pereira: más de 10 establecimientos.

Ibagué: más de 10 establecimientos.

Villavicencio: más de 10 establecimientos.

Cartagena: más de 10 establecimientos.

¿Cómo buscar estos restaurantes?

Los pueden encontrar en www.festivaldelpollo.com o en las redes de @pollocolombiano, según la ciudad que sea de su interés.

¿Cómo se elegirá al o los ganadores del Festival del Pollo Colombiano?

Para que el restaurante sea tenido en cuenta como potencial ganador, deberá contar con al menos cincuenta (50) votos. El restaurante que no logre este mínimo de votos, no podrá clasificar como semifinalista. Si en alguna de las ciudades participantes ningún restaurante inscrito logra al menos cincuenta (50) votos, tal ciudad se declarará desierta y, por lo tanto, no se escogerá un ganador allí.

En cada ciudad participante se escogen las tres (3) hamburguesas de pollo más votadas, para un total de hasta treinta (30) semifinalistas.

Los establecimientos de food service cuyo plato haya quedado como semifinalista, serán evaluados por un jurado. Está conformado por profesionales de la gastronomía como:

Leonor Espinosa Nombrada como “The World´s Best Female Chef 2022″ por “The World´s 50 Best Restaurants” en el 2022.

Koldo Miranda Ganador de una estrella Michelin en el 2006

Los Insaciables, influenciadores gastronómicos colombianos, quienes irán a probar cada uno de los platos que fueron escogidos por los consumidores.

El jurado escogerá la mejor hamburguesa de pollo por cada ciudad, es decir, se escogerán hasta diez (10) ganadores. Los ganadores recibirán el reconocimiento “Estrella El Pollo de Oro”, el cual consiste en una placa que los acredita como los ganadores de la ciudad correspondiente y un paquete publicitario para su restaurante.

¿Cómo impacta un festival de estos en las ventas de los participantes?

Se estima un incremento de más de un 30 % en las ventas de los establecimientos. Adicionalmente, es importante resaltar que ganar la “Estrella El Pollo de Oro” es un reconocimiento avalado por miles de personas y un grupo de jurados de gran impacto en el sector de la gastronomía que eligieron su receta de los restaurantes ganadores sobre cientos de participantes a nivel nacional.

Esto contribuirá al desarrollo de sus negocios incrementado las ventas y el reconocimiento. Por otro lado, el restaurante se podrá ver beneficiado del conocimiento y la experiencia que tienen los 3 jurados de nuestro Festival aportando al crecimiento y desarrollo de su restaurante.

¿Cuánto dinero mueve el Festival del Pollo?

Se estima un promedio en ventas totales de las pollo burgers participantes por más de 8.300.000.000 millones de pesos.

¿Cómo fue el proceso de inscripción para los restaurantes?

Para nuestro festival los restaurantes tuvieron la oportunidad de participar inscribiéndose de mayo 29 a julio 16 de este año. Los propietarios de establecimientos y/o marcas de food service interesados en participar, hicieron la inscripción a través de www.festivaldelpollo.com.

¿Qué tan importante es el pollo en la canasta de los colombianos?

El consumo per cápita de pollo ha experimentado un aumento importante en la última década, pasando de 26 a 37 kilos al año por persona. Esta cifra ubica a Colombia como el tercer consumidor per cápita más alto de Latinoamérica, solo superado por Brasil y México, de acuerdo con el ranking de WATT Global Media. Basado en eso, el pollo es bastante importante en la canasta de los colombianos.

¿Cómo se ha comportado el precio del pollo de cara a la inflación?

La inflación ha hecho que el consumo se contraiga de manera general en todas las categorías, sin embargo, nosotros en el subsector del pollo, al cierre del año pasado, tuvimos un crecimiento alrededor del 7 %, eso es muy positivo viendo las condiciones del país. Pero el impacto de la inflación se vio en mayor medida durante este primer trimestre, en ese sentido si se tuvo una contracción en el consumo.

El índice del precio del alimento balanceado a mayo ha aumentado 18,2 % y en el que va corrido del año es un 1,4 %, esto representa el 80 % de la producción de pollo. Por eso es un reto para la industria.

