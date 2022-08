4X1.000: ¿cómo funciona y qué cambios tendrá el impuesto con la reforma tributaria?

Se estima que el 4X1.000 recauda $7,4 billones anuales. Foto: caruizp

El artículo 64 de la reforma tributaria, que fue radicada el lunes 8 de agosto, propone modificaciones al impuesto conocido como 4X1.000, que recauda la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) por algunos movimientos bancarios.

Se trata cambiar la forma en que se mide el impuesto. Actualmente, las personas pueden tener una cuenta, exenta del cobro, que no sobre pase los topes establecidos.

Le puede interesar: Reforma tributaria de Gustavo Petro: todo lo que debe saber.

¿Cómo quedaría con la tributaria?

El director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, explicó que “se acaba el 4 x 1.000 para quienes hagan movimientos menores a $13,3 millones al mes”. Este monto corresponde a 350 UVT (Unidad de Valor Ganado).

“Ya existe una exención para una sola cuenta bancaria marcada. En adelante, los bancos deberán consolidar información entre ellos para que la exención aplique sin necesidad de marcar la cuenta”, añadió el funcionario.

De ese modo, no importará la cuenta que se utilice para hacer las transacciones bancarias mientras no se supere el tope. En caso tal de que sí se supere, la exención no aplicaría para todas las cuentas.

El artículo 64 de la reforma cambiaría el artículo 881-1 del Estatuto Tributario y quedaría así: “Las instituciones agentes de retención en la fuente del Gravamen a los Movimientos Financieros deberán adoptar un sistema de control que permita la verificación, control y retención del Gravamen a los Movimientos Financieros en los términos del artículo 879 del Estatuto Tributario de forma que se permita aplicar la exención de trescientos cincuenta (350) UVT mensuales señalada en el numeral 1 del artículo 879 del Estatuto Tributario sin la necesidad de marcar una única cuenta”.

Lea: Ingresos de las 9.000 empresas más grandes de país creció 29 % en 2021.

¿Cómo surgió el 4X1.000?

Este impuesto se creó en 1998, en medio de una crisis económica. El gobierno lo estableció y destinó los recursos para mantener la estabilidad y la solvencia del sistema financiero, entonces eran las entidades financieras quienes se beneficiaban.

Con el pasar de los años fue cambiando. Inicialmente, era un impuesto temporal aunque se sigue cobrando más de 20 años después. Y arrancó en el 2X1.000 y creció paulatinamente hasta llegar al 4X1.000.

No solo esto cambió, también dejó de destinarse el recaudo a la estabilidad de los bancos e instituciones relacionadas.

En múltiples ocasiones se ha hablado de eliminar el 4X1.000. En su momento, la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios, creada para generar recomendaciones de cara a una reforma, sugirió quitarla debido a que lo consideraban “altamente distorsionante”.

Si bien es un impuesto cuestionado por los motivos de su origen y por ser temporal, hay quienes se oponen a eliminarlo debido a que representa un recaudo importante para la Nación.

La cartera de Hacienda, del Gobierno del expresidente Iván Duque, estimó que la eliminación del 4X1.000 tendría un impacto fiscal anual cercano a $7,4 billones (0,7 % del PIB).

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.