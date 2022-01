Así puede aplicar al subsidio de vivienda de hasta $50 millones para casa VIS

Imagen de referencia

Actualmente los colombianos pueden acceder a una robusta oferta de auxilios que cubren prácticamente todo el espectro del mercado: hay para Viviendas de Interés Social y No VIS, e incluso hay ayudas para jóvenes y para comprar inmuebles sostenibles. (Lea: Conozca todos los subsidios para comprar vivienda en Colombia)

En el 2022, los colombianos que tengan ingresos menores a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), afiliados a una caja de compensación familiar, recibirán hasta 50 salarios para la compra de su vivienda.

El ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón, explicó que esto representa $50 millones. “Como era de esperarse, el significativo aumento en el salario mínimo impactó positivamente los montos que el Gobierno Nacional le garantiza a las familias colombianas para que se conviertan en propietarios en el 2022, facilitando así la adquisición de su vivienda nueva propia”, agregó Malagón.

Los colombianos con ingresos de entre dos y cuatro salarios mínimos contarán con $20 millones de pesos (20 salarios) para la cuota inicial de una vivienda de interés social (VIS), cuyo valor no supere los 150 salarios mínimos para las ciudades principales y aglomeraciones urbanas con más de un millón de habitantes (en el resto de las ciudades la vivienda de interés social es de hasta 135 salarios).

Además, el Ministro destacó que estas familias también contarán con una cobertura mensual de la tasa de interés de hasta 5 % por los primeros siete años del crédito hipotecario.

Para aplicar al programa Mi Casa Ya, los hogares que deseen adquirir una vivienda urbana nueva en Colombia deben cumplir con varias características.

Para el subsidio de vivienda, deben tener ingresos totales menores a cuatro salarios mínimos; no ser propietarios de una vivienda en el país; no haber sido beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda otorgado por una Caja de Compensación Familiar (a excepción de los hogares con ingresos menores a dos salarios que podrán usar ambos y así llegar hasta $50 millones); no haber sido beneficiarios de un subsidio otorgado por el Gobierno; no haber sido beneficiarios de cualquier título de las coberturas de tasa de interés y contar con un crédito aprobado o con una carta de aprobación de un leasing habitacional emitida por un establecimiento de crédito o por el Fondo Nacional del Ahorro.

Recuerde que para aplicar al subsidio debe identificar la vivienda de interés social que quiere comprar y luego acercarse al establecimiento de crédito de su preferencia o al Fondo Nacional del Ahorro para solicitar un crédito hipotecario y/o leasing habitacional con subsidio de Mi Casa Ya. El establecimiento validará las condiciones del hogar y el valor de la vivienda. (Aquí puede conocer más información sobre este programa)

En cuanto a la vivienda de segmento medio, o no VIS, cuyo valor es de hasta 500 SMMLV, los colombianos recibirán $500.000 mensuales para el pago del crédito hipotecario durante los primeros siete años.

El ajuste también aplica para el nuevo subsidio del gobierno Nacional Ecobertura, es decir, el subsidio para las viviendas no VIS sostenibles certificadas, que alcanza los $52 millones, una cobertura que representa $619.000 mensuales durante los primeros siete años.

Lea más noticias de economía aquí.