Así puede aprovechar al máximo la prima de mitad de año

El presupuesto : defina en que utilizará este ingreso adicional. Es importante saber qué cantidad de dinero va a utilizar en cada actividad. En dado caso de que este dinero no le alcance para todo lo que tiene planeado, intente priorizar lo más conveniente a sus finanzas.

Planear antes de viajar: si durante la temporada de mitad de año tiene pensado viajar, es recomendable que consulte el costo de aspectos como tiquetes, hospedaje y alimentación para tener claro cuanto gastará. Así gastará mejor la prima para no sobre endeudarse. No olvide evaluar su capacidad de endeudamiento, para no generar pagos y/o compras con obligaciones financieras a futuro poco sostenibles.