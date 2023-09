Así puede inscribir su hoja de vida en la Agencia Pública de empleo del SENA

El Curriculum Vitae (CV) es la famosa hoja de vida con la que los empleadores tienen el primer contacto con sus posibles trabajadores. Foto: Pixabay

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) tiene a disposición de los colombianos una plataforma que sirve como puente entre las personas que buscan trabajo y las empresas que tienen vacantes abiertas.

Se trata de la Agencia Pública de Empleo (APE) que promete brindarle oportunidades laborales a miles de colombianos en diferentes áreas laborales y con distintos perfiles profesionales.

Entérese aquí cuáles son los pasos que debe seguir para inscribir su hoja de vida en la plataforma y como puede ayudar a encontrar más y mejores ofertas de trabajo.

¿Cómo registrar la hoja de vida en la Agencia Pública de Empleo del SENA?

Ingresar a https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/

Hacer clic en “personas”

Clic en “inscribir hoja de vida”

Digitar el tipo, número de documento de identificación y dirección de correo electrónico

Hacer clic en “crear usuario ahora”

Revisar el e-mail enviado con el usuario y contraseña asignados

Volver al sitio https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/

Hacer clic en “iniciar sesión” e ingresar al sistema

Cambiar la contraseña (pestaña superior derecha)

Luego comenzará a diligenciar la hoja de vida. En los datos de identificación deberá registrar lugar y fecha de nacimiento, domicilio, sisbén, situación ocupacional (el salario al que aspira) y los datos de contacto.

Es necesario escribir un perfil ocupacional de 500 caracteres que resuma la hoja de vida. También puede escribir un texto de la misma longitud sobre los logros durante la trayectoria laboral.

Después tendrá que seguir consignando la información en las pestañas de educación, documentos, idiomas, experiencia laboral, pasantía, migración, otros datos y finalmente, competencias laborales. Con esto habrá completado la hoja de vida en APE al 100 %.

Debe tener en cuenta que los campos marcados con un asterisco son obligatorios y el sistema no permitirá avanzar a la siguiente pestaña sí esos espacios no están completos. La información registrada debe ser soportada por documentos que lo comprueben, deben ser subidos en formato PDF y no pesar más de 2 MB.

El botón remover permite borrar cualquier campo. En la sección de “otros datos” es posible definir los campos laborales a los que se quiere aplicar, y así el sistema perfilará ofertas de empleo que concuerden con esa selección.

Finalmente, para buscar ofertas de empleo vuelva a ingresar a https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/ y en la sección de “personas” digite en el buscador la vacante de su interés. Podrá filtrar los resultados por cargo, lugar de trabajo, entre otros ítems.