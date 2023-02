Así van los precios de los alimentos a un mes del derrumbe en Rosas (Cauca)

Imagen de referencia. Foto: El Espectador - DAVID CAMPUZANO 2012

Este jueves se cumplió un mes del derrumbe en Rosas, Cauca, que obligó al cierre de la vía Panamericana y que obligó a improvisar el paso por vías alternas y a la construcción de un tramo nuevo para retomar, ya de forma definitiva, el paso por la Panamericana.

Desde un principio, una de las preocupaciones clave fue cómo este derrumbe le podía pegar al precio de los alimentos, lo que a su vez podría verse en una mayor inflación. Esto debido a que los aumentos en el IPC han estado impulsados desde el año pasado por las alzas en el costo de la comida.

Esto ayuda a explicar, en parte, por qué la inflación continúa su espiral de subida, aunque los más recientes resultados evidencian una subida más suave que la experimentada para diciembre del año pasado.

Para enero de este año, según datos del DANE, los alimentos siguieron siendo el principal motor de la inflación, con un crecimiento de 26,18 % en su variación anual (en comparación con enero de 2022).

Según Cecilia López, ministra de Agricultura, el derrumbe puso sobre la mesa tres afectaciones críticas sobre la papa, la leche y la llegada de concentrado para todo el mantenimiento de animales.

De los tres renglones, quizá el más difícil es el de la papa, pues el sur del país pone 35 % del total nacional de la cosecha de este producto, básico en la canasta familiar: esto se traduce en unos 600.000 a 700.000 toneladas (según cifras de Fedepapa), que en buena parte están en manos de pequeños productores para quienes no sacar una cosecha significa prácticamente la ruina.

El problema de fondo con el derrumbe es que la vía alterna a la Panamericana es un camino de 32 kilómetros, en los que 16 pueden soportar todo tipo de tráfico (incluyendo el pesado, necesario para mover prontamente los alimentos), pero el resto tuvo que ser adecuado por el Invías para recibir camiones de mayor tamaño y peso. Esta es una solución provisional.

La permanente es la construcción de una vía nueva, con 1,8 kilómetros, que incluye un puente de 80 metros de longitud. Esta obra tardará cuatro meses.

Ahora bien, la información que recopila el DANE en las centrales mayoristas del país permite ver que “en enero de 2023 subieron las cotizaciones mayoristas de las verduras, las frutas, los tubérculos y plátanos, los granos y cereales, los lácteos y huevos, las carnes, los pescados y los procesados”.

Aunque estas subidas tienen explicaciones más relacionadas con procesos propios del agro que con el cierre en Rosas.

Por ejemplo, en el grupo de verduras y hortalizas el pimentón continuó liderando en enero las alzas (con reportes de subidas en 32 de los 43 mercados mayoristas consultados en el reporte mensual del SIPSA).

“Lo anterior se debió a la reducción de la producción en Girón, Málaga (Santander), Toledo, Ocaña (Norte de Santander), Marinilla, El Santuario (Antioquia), Covarachía, Tipacoque (Boyacá), El Dovio (Valle del Cauca), Pitalito (Huila) y Cajamarca (Tolima). En Bucaramanga el alza fue del 25,95%, ofreciéndose el kilo a $8.048″, se lee en el documento del DANE.

Pero, a la vez, cayó la cotización de la cebolla cabezona blanca por una “mayor producción en Sáchica, Samacá y Sogamoso (Boyacá). En Cali el kilo se negoció a $3.999, un 17,65% menos que en el mes anterior”.

Este último dato es interesante, pues Cali era una de las ciudades en donde más se han sentido los efectos del cierre en la Panamericana, junto con Pasto y Popayán.

Que no se evidencie un incremento en los precios de los alimentos directamente relacionado con el derrumbe no significa que este hecho no haya tenido consecuencias económicas y sociales. Algunas cuentas hablan de afectaciones por más de $2 billones, que se sienten en el sector transporte y en los pequeños productores agrícolas del Cauca y Nariño, por ejemplo.

De acuerdo con el Gobierno, el próximo 20 de febrero quedaría totalmente habilitada la variante que permitiría una movilidad más fluida por esta zona. Así mismo, se espera que este viernes el Ministerio de Transporte ofrezca una actualización sobre cómo van los trabajos de rehabilitación de este corredor, así como la construcción de la solución permanente al derrumbe en Rosas.

