Bitcoin superó los $60,000 por primera vez en más de dos años y ha subido un 45%

Bitcoin cotizó por última vez a $60,000 en noviembre de 2021.

En el centro del repunte que está empujando a Bitcoin hacia un nivel récord se encuentra un simple principio de la economía: oferta y demanda.

La demanda del token que resulta de los nuevos fondos cotizados en bolsa está superando ampliamente la oferta de nuevos tokens que se crean en el proceso de minería, así como el Bitcoin que los poseedores de larga data están dispuestos a vender. Eso es lo que encendió la cerilla que ha prendido fuego al mercado de las criptomonedas, con los traders añadiendo combustible que persiguen el impulso alcista y cargan con apuestas apalancadas de que el aumento continuará.

Le puede interesar: Precio del dólar hoy en Colombia: así cerró la jornada de este 28 de febrero

Bitcoin superó los $60,000 por primera vez en más de dos años el miércoles y ya ha subido alrededor de un 45% este año, impulsado principalmente por el exitoso lanzamiento de fondos negociados en bolsa de EE. UU. que contienen las monedas que han atraído más de $6 mil millones desde que comenzaron. cotizando el 11 de enero. Bitcoin cotizó por última vez a $60,000 en noviembre de 2021, después de alcanzar un máximo histórico de casi $69,000 a principios de ese mismo mes.

“Es bastante loco”, dijo Ryan Kim, jefe de derivados de la principal corredora de activos digitales FalconX.

Una próxima reducción en el crecimiento de la oferta de Bitcoin, conocida como reducción a la mitad, se suma al sentimiento optimista. Eso ha ayudado a extender un repunte prolongado que también ha avivado el apetito especulativo por tokens más pequeños que van desde Ether hasta Dogecoin.

“Estamos empezando a ver un tipo de repunte bastante claro de FOMO”, dijo Zaheer Ebtikar, fundador del fondo criptográfico Split Capital. “Cada vez más personas están convencidas de comprar”.

Bitcoin subió hasta un 13% a 63.968,23 dólares el miércoles, antes de recortar ganancias y caer brevemente por debajo de los 60.000 dólares. Casi al mismo tiempo que la caída, poco después del mediodía, hora de Nueva York, Coinbase Global Inc. informó que algunos usuarios estaban experimentando errores al comprar o vender y que algunos pueden ver un saldo cero en sus cuentas. “Sus activos están seguros”, dijo el mayor intercambio de cifrado de EE. UU. en su sitio web .

El intenso repunte tiene a Bitcoin en camino de lograr su mayor ganancia mensual desde diciembre de 2020, cuando el token digital saltó un 50% a alrededor de $9,600.

Para leer: Apple cancela su proyecto de vehículo eléctrico, tras una década de esfuerzo

Bitcoin ha más que triplicado su valor desde principios del año pasado, recuperándose de una caída del 64% en 2022, en un notable regreso de una serie de escándalos y quiebras de la criptoindustria que habían planteado dudas sobre la viabilidad de los activos digitales.

Los tokens digitales están saltando a pesar de que los inversores han reducido las expectativas de una política monetaria más flexible este año, como lo demuestra un aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Bitcoin ha superado a los activos tradicionales como las acciones y el oro en 2024.

“Esta reversión es aún más impresionante a la luz de que los bancos centrales han señalado que tienen la intención de mantener las tasas altas por un tiempo más, erosionando la teoría de que el próximo alza de las criptomonedas sería impulsada por la caída de las tasas de interés”, dijo Michael Safai, cofundador de empresa comercial cuantitativa Dexterity Capital.

Las entradas masivas a los ETF de Bitcoin han llevado a algunos observadores de la industria a advertir sobre una inminente reducción de la oferta, ya que las nuevas monedas de los mineros no pueden satisfacer la demanda. Alrededor del 80% del suministro de Bitcoin no ha cambiado de manos en los últimos seis meses, lo que podría exacerbar la presión y aumentar la presión al alza de los precios, dijeron los analistas.

Los nueve nuevos ETF al contado tienen más de 300.000 Bitcoin, o siete veces la cantidad de nuevas monedas extraídas desde el 11 de enero. Después de la reducción a la mitad, prevista para finales de abril, la cantidad de nuevas monedas extraídas diariamente disminuirá a 450 desde las 900 actuales. Si esta demanda se mantiene constante, con la oferta de nuevas monedas reducida a la mitad, los defensores predicen que el precio tiene espacio para recuperarse.

“Todo esto combinado genera un desequilibrio entre la oferta y la demanda”, dijo Dan Slavin, fundador de Chainview Capital, un fondo de cobertura criptográfico. “Más demanda que oferta significa un precio más alto, y con la volatilidad del precio de BTC, un precio más alto no significa un 10%, significa mucho más”.

La ola de repunte hace que algunos observadores adviertan que deja a los inversores susceptibles a los ciclos de auge y caída que se han vuelto emblemáticos de las criptomonedas.

“Este movimiento ha sido muy brusco, el apalancamiento es muy alto en este momento, como lo implican la base de los derivados y las tasas de financiación, por lo que no me sorprendería una corrección brusca” o del 20% o más, dijo Jaime Baeza, fundador de crypto hedge. financiar AnB Investments. “Sin embargo, no entraría en corto en este repunte mientras continúe moviéndose a este ritmo”.